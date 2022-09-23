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王建煊／王老先生講故事之150：轉念就覺歡愉

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
現在我用這樣讓的方式開車，每天享受別人的敬禮，開車的心情愉快多了。 示意圖(ingimage)
現在我用這樣讓的方式開車，每天享受別人的敬禮，開車的心情愉快多了。 示意圖(ingimage)

美國有位老太太開了三十幾年車，從未違規或出過車禍。別人問她原因，老太太說:「我遵守一個原則，就是『讓』，我讓得心甘情願，就好像別人都有權利比我先走一樣。」

開車「讓」比「爭」好

台北市交通紊亂常傳為笑談，世界聞名，原因固然很多，但最重要的是大家非但不讓，且用一些奇怪的方法去搶！小則讓人驚心動魄，大則車禍連連。從前我開車也會跟別人搶，對霸道的開車者，甚至會跟他們拚，拚輸了，還會生氣老半天。現在我改變心情，盡量採「讓」的方式，發現效果無比的好。

在路口或斑馬線地方，常有行人等著過不去，車子太多，我會停下來，讓他們先過，很多人以行舉手禮的方式向我打招呼，一副很感謝的樣子。有次我停車讓一個人過馬路，那人一時反應不過來，我用手比比，請他先走，他那驚奇並揮手致意過馬路的樣子，我現在還記得。

禮讓好心情

有時對面來車要左轉進巷道，但是大家都不讓，那輛車堵在那裡，他後面的車子因而大排長龍。遇到這樣的狀況，我就停下來讓他先轉，他感謝得不得了，頻頻在車內向我行禮，如釋重負。

後面的車因而通暢了，車裡的人或許也發現，現在開車也有人願意讓的，他們心裡說不定也在向讓車的人敬禮呢！

現在我用這樣讓的方式開車，每天享受別人的敬禮，開車的心情愉快多了。我想大家如果都這樣開車，台北市交通紊亂的病情一定可以減輕很多，您說是不是呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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