快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之149：我好不甘心？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
牢騷多於工作，工作績效一定不高。 示意圖(ingimage)
牢騷多於工作，工作績效一定不高。 示意圖(ingimage)

從前有位朋友，在機關裡官拜科長退休，他一直想升個簡任官再退休，但心願未能完成，退休時他氣憤地說:「我好不甘心。」

懷才不遇

這位朋友有可能是懷才不遇，或是被打壓，以致一輩子未能當到簡任官，這種好不甘心的心情值得同情。但我看到很多的不甘心，並非懷才不遇或被打壓所造成，實乃自己的能力有限，但又自大，始終認為他是千里馬未遇到伯樂，或者找些奇怪的理由說自己被打壓。

其實像他這種才能及工作態度的人，能官拜科長，已是祖上積德了。我看過很多悲慘的人，就是自己對自己的評價，遠遠高於別人對他的評價。這種現象發生得愈早愈糟糕，因他可能在很年輕時就自為懷才不遇或被打壓。

工作滿腹牢騷

這種人常常是牢騷多於工作，工作績效一定不高，弄到 最後沒人喜歡他，升遷、獎勵也輪不到他，結果惡性循環下去，情況之糟不言可喻。官拜科長還是靠健康比賽及長官同 情才拿到的。

有個國家的籃球隊參加一項國際比賽，很幸運的打進決賽，大家都很訝異，但是他們卻為未能打到前三名，痛苦的 說:「我們好不甘心。」這也是一種自我評價遠高於別人對他的評價的悲哀。所以這些人在說「好不甘心」之前，都應該先照照鏡子。

痛苦中記取教訓

人生旅途上，經常都在與人競爭，機關的升遷是競爭，各種選舉是競爭，運動比賽是競爭，升學考試更是競爭。

競爭中獲勝要靠本事，本事不夠，輸了局就怨天尤人說好不甘心，那是沒有意義的，徒增自己的悲哀與痛苦而已。但若能從好不甘心的痛苦上，記取教訓，再接再厲，最後勝利了，好不甘心的痛苦才不會再發生。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之147：面向陽光 擺脫陰影

王建煊／王老先生講故事之145：死亦難安的富商

王建煊／王老先生講故事之144：不想當下流女人(下)

王建煊／王老先生講故事之142：僥倖 罪惡的搖籃

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之149：我好不甘心？

從前有位朋友，在機關裡官拜科長退休，他一直想升個簡任官再退休，但心願未能完成，退休時他氣憤地說:「我好不甘心。」

方祖涵／不為女王哀傷的地方

在都柏林南郊的小酒館，樂團歌手聽到台下老人點歌，神情立即變得凜然。老人點的歌叫做Grace，在演唱以前，歌手先說了這首歌...

王建煊／王老先生講故事之148：部長跟班糗事多！

李國鼎先生歷任財、經首長及許多重要職務，對台灣經濟發展貢獻甚大。他是我生命中的貴人，常給我許多磨練機會。例如出國訪問，常帶我當跟班，這非但可以磨練我國際事務經驗，更可增加聲望，因為大家會知道，王某某是部長刻意要栽培的人。

李家同／基礎不好，何來創新？

我發現，在提到科技時，最響亮的名詞是「創新」。有大學曾經設立過創新學院，有研究機構也設立過創新中心，政府更有創新平台。我...

王建煊／王老先生講故事之147：面向陽光 擺脫陰影

「只要朝著陽光，便不會看到陰影。」這是集盲聾啞於一身的海倫·凱勒之名言。海倫·凱勒19個月大時，在一次疾病中失去視力及聽力。但後來卻獲哈佛大學文學士，是第一位盲聾文學士。1924-1968年在美國盲人基金會工作，在美國及全球35個國家為盲者提供協助，寫過14本書，百篇演講論文。

王建煊／王老先生講故事之146：醫師的三個兒子

由於自己年過80 ，老了，朋友也老了，成立的基金會又是在照顧孤苦老人，老慘的事碰多了，心情自然不佳。尤其看到許多不肖子女及觀念落伍的父母更是氣憤難平。我常禱告上帝，讓我心情不要這樣鬱卒，據說心情長期不佳，是會生病的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。