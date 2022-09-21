王建煊／王老先生講故事之149：我好不甘心？

從前有位朋友，在機關裡官拜科長退休，他一直想升個簡任官再退休，但心願未能完成，退休時他氣憤地說:「我好不甘心。」

懷才不遇

這位朋友有可能是懷才不遇，或是被打壓，以致一輩子未能當到簡任官，這種好不甘心的心情值得同情。但我看到很多的不甘心，並非懷才不遇或被打壓所造成，實乃自己的能力有限，但又自大，始終認為他是千里馬未遇到伯樂，或者找些奇怪的理由說自己被打壓。

其實像他這種才能及工作態度的人，能官拜科長，已是祖上積德了。我看過很多悲慘的人，就是自己對自己的評價，遠遠高於別人對他的評價。這種現象發生得愈早愈糟糕，因他可能在很年輕時就自為懷才不遇或被打壓。

工作滿腹牢騷

這種人常常是牢騷多於工作，工作績效一定不高，弄到 最後沒人喜歡他，升遷、獎勵也輪不到他，結果惡性循環下去，情況之糟不言可喻。官拜科長還是靠健康比賽及長官同 情才拿到的。

有個國家的籃球隊參加一項國際比賽，很幸運的打進決賽，大家都很訝異，但是他們卻為未能打到前三名，痛苦的 說:「我們好不甘心。」這也是一種自我評價遠高於別人對他的評價的悲哀。所以這些人在說「好不甘心」之前，都應該先照照鏡子。

痛苦中記取教訓

人生旅途上，經常都在與人競爭，機關的升遷是競爭，各種選舉是競爭，運動比賽是競爭，升學考試更是競爭。

競爭中獲勝要靠本事，本事不夠，輸了局就怨天尤人說好不甘心，那是沒有意義的，徒增自己的悲哀與痛苦而已。但若能從好不甘心的痛苦上，記取教訓，再接再厲，最後勝利了，好不甘心的痛苦才不會再發生。

（本文與台灣醒報同步刊登）