王建煊／王老先生講故事之148：部長跟班糗事多！

李國鼎先生歷任財、經首長及許多重要職務，對台灣經濟發展貢獻甚大。他是我生命中的貴人，常給我許多磨練機會。例如出國訪問，常帶我當跟班，這非但可以磨練我國際事務經驗，更可增加聲望，因為大家會知道，王某某是部長刻意要栽培的人。

隨部長訪美

我第一次隨李部長訪美，是我生平第一次當隨行秘書。有次李部長在旅館房間請美前任財長共進早餐。要我訂餐，他在電話裡用英文交代了菜單，不要小看那些早餐食物，你可能常吃，但未必熟悉英文名字，急得我滿頭大汗，後來仍然發現少訂一樣，趕快電告餐廳櫃檯。櫃檯人員說，來不及了，餐車已在路上了。我立刻電告李部長，部長說沒關係。

有一次在美國機場大廳，我手上拿了很多大大小小的東西，不小心掉得滿地，真是尷尬狼狽。部長說：「不要慌慌張張！」我心中很是難過，到現在都還記得。

工作的失誤插曲

有次訪問越南，出國報告是我執筆的，內中一句：越南失業率由百分之二十降到百分之六，成績卓越。但打字小姐將六打成二八。部長在院會報告，談到此句時，談不下去了，當然十分尷尬。院會未結束部長就打電話回來，問我是怎麼回事？怪誰？打字小姐？當然只有怪自己，為什麼不仔細校對呢？

有次部長訪問韓國，我是隨行秘書，晚宴時韓國部次長重要官員皆在場，還有歌星獻唱。為使場面熱鬧，賓主皆有人上台唱歌助興。我也有機會獻唱，我選唱「夜來香」這首歌是韓國人民十分熟悉的歌，被認為是韓國歌。

上台高歌一曲

我想秀一下，唱首貴國的歌給你們聽。結果上台一開口就唱了夜來香的副歌：「夜來香我為你思量，夜來香我為你歌唱。」然後回不到主歌去了，就一直在那裡我為你思量，我為你歌唱，唱個沒完，最後只好鞠躬下台，真是丟人。

在韓國訪問時，談到印花稅，韓國部長說他們印花稅收甚豐，一年可收XX億元。李部長問我，我們印花稅一年稅收多少？當時我是賦稅署第一處處長，印花稅歸第一處主管，我居然回答說，稅目太多，記不清楚。李部長說，詳細數字記不清楚，大數總應該瞭解呀！

仔細確認數字

後來我將全國各種稅收數據及百分比，均記錄在一張小統計表上，放在褲子後口袋內的皮夾裡，重要的稅收統計，幾乎可以背下來，太細的就要拿出小皮夾，眼睛一瞄就能說出正確數字，尷尬的事就不再發生了。

糗事是累積歷練的路途

隨部長出國訪問，隨行秘書有一項很小但很重要的工作就是照相，頭次出國時，根本忘記這個項目，所有相片都是別人照了送給我們的。後來我學會了，再次出訪，我都拿了相機，盡可能多照些相片，返國後除了回憶往事外，也常有意想不到的用處。有的寄給對方，也更能促進友誼。

當隨行秘書，雖然榮幸，但亦辛苦不易。不過不管怎樣辛苦不易或糗事一籮筐，卻都是非常有歷練的任務，起碼現在年過八十，回憶往事，仍是津津有味，人生不虛此行。

蒙受恩典 散播大愛

我在政壇上能小有表現，在在與當李國鼎部長隨行秘書有關。但並非當部長隨行秘書的人，將來就會當部長。而是我的運氣好，李先生用這種方式栽培我以後，他不計較我的糗事，又給了我很多機會。想來想去都還是神的恩典。

上帝為什麼給我這麼多的恩典，是希望我能做更多榮神益人的事。所以現在我雖已84歲，且有癌症相隨，但我仍然每天在拼命，努力公益慈善之事，希望更多苦難的人，尤其苦難的老人，能夠安享餘年，真盼望有更多愛心夥伴加入我們的行列，大家一起來努力，阿門！

（本文與台灣醒報同步刊登）