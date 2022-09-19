王建煊／王老先生講故事之147：面向陽光 擺脫陰影

「只要朝著陽光，便不會看到陰影。」這是集盲聾啞於一身的海倫·凱勒之名言。海倫·凱勒19個月大時，在一次疾病中失去視力及聽力。但後來卻獲哈佛大學文學士，是第一位盲聾文學士。1924-1968年在美國盲人基金會工作，在美國及全球35個國家為盲者提供協助，寫過14本書，百篇演講論文。

天無絕人之路

有時真難想像，一個身心如此殘缺的人，怎麼能夠成就這樣的事。其中很重要的一個原因，就是她能始終朝著陽光走，所謂朝著陽光就是時時保有樂觀性格的意思。

這與海倫·凱勒另一句名言是相呼應的。她說：「當一扇幸福門被關起來時，另一扇幸福門會因此開啟。」但因為我們看關起的門太久，而忘了另有一扇幸福之門。聖經上也有類似的教導，當一扇門關了的時候，神會為我們開一扇窗，天無絕人之路，大家必須向著陽光走。

創辦基金會

我和妻子蘇老師及朋友，創辦了六個慈善基金會，其中愛心第二春文教基金會是最早創辦的基金會。主要工作在幫助原住民孩童，原住民在台灣社會裡是比較弱勢的族群。父母常遠赴大都市打工，很多是建築工人，逐工寮而居。孩子多留在家鄉由祖父母隔代教養，祖父母常力不從心，以致原住民孩子功課跟不上，許多問題因之而生。

我們基金會以課後輔導或補救教學方式拉他們一把，效果相當不錯。後來發現許多其他族群，包括新移民，有許多單親家庭，也發現子女教育的種種苦惱，我們基金會也一併協助，成績卓著甚受歡迎。這些孩子，原先成績跟不上，自卑之心乃生，還談什麼面向陽光呢？

三天光明的推手

談到海倫·凱勒的卓越表現，大家可能以為她都是面向陽光，故有驚人成就。事實並非如此，海倫·凱勒之所以能面向陽，所以能有成就，主要是因為她有一位了不起的老師蘇利文。蘇利文陪伴海倫·凱勒將近50年，一生都奉獻在她身上。蘇利文被稱為是：最偉大的老師，奇蹟推手。

協助弱勢 面向陽光

我們愛基會面臨的孩子，雖屬弱勢，但比海倫·凱勒盲聾啞要好很多。我們的老師雖不若蘇利文偉大，但亦都盡心盡力，愛心滿滿。盼望各界愛心人士，能與我們有志一同，協助我們一起來幫助這些弱勢家庭的孩子。

（本文與台灣醒報同步刊登）