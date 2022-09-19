王建煊／王老先生講故事之146：醫師的三個兒子

由於自己年過80 ，老了，朋友也老了，成立的基金會又是在照顧孤苦老人，老慘的事碰多了，心情自然不佳。尤其看到許多不肖子女及觀念落伍的父母更是氣憤難平。我常禱告上帝，讓我心情不要這樣鬱卒，據說心情長期不佳，是會生病的。

父母MD與子女

有時心中鬱卒的事如能多跟朋友聊聊，醫生說對健康是有幫助的。因此今天我就來跟各位聊聊子女及父母的事。

有位腸胃科醫生，國防醫學院畢業，榮幸娶到台大醫學院護理系高材生，生了三個兒子，生活美滿幸福，省吃儉用存了不少錢。兩個大兒子均獲博士學位，事業有成旅居美國，小兒子未婚與父母同住。父母均已年過80，健康欠佳，且有失智現象，起居均由小兒子照顧。

子女的貪婪與冷漠

小兒子不甘父母財產三人均分，想獨享遺產，乃將父母財產私自過戶到自己名下，遠走高飛，不知去處。置父母於不顧，以致父母三餐不濟，終至父親病死。旅居國外的兩個兒子回國，雖然氣憤亦甚無助，只怪自己長年未盡孝道，未關心過父母，而有此結局。

財產不必全留

兩個哥哥請律師打官司，但連小弟身在何處都不知道，官司怎麼打呢？官司打了三年，律師費花了不少，並無結果。打官司時，母親病逝。一個美滿的家庭怎麼會變成這樣的呢？類似的事不勝枚舉，有人問我的看法，我的看法只有兩個字：「活該！」

做父母的對孩子，因盡一切努力，使孩子接受良好的教育，做到這一點就夠了。財產全部留孩子，毫無必要。非但沒有必要且會遺害子女，前面這個例子，就是遺害的一個例子。害得自己不能安享晚年，甚至不得好死，且使親兄弟成為仇人。地下有知，定懊惱萬分，痛苦不已。所以我才說：「活該！」

捐贈的大愛

我和妻子蘇老師結婚58年，沒有孩子，是無子西瓜。有人說，你是無子西瓜，所以才會說的這麼痛快。我想這可能也有些道理，那留一小部分給孩子，其他都捐出來，行公義，總可以的吧！

有位獨資企業家，公司淨值約有二、三十億元。它有三個孩子，各分股權5%，共15%，妻子10%，自己10%，他們家35%，餘65%股份全捐出來成立慈善基金會。結果他自己快樂，孩子高興，社會窮乏的人也笑了。

蒙受恩典 享永生之福

他無論走到哪裡，知道的人都豎大拇指。更重要的是，有天他見上帝的時候，上帝會說：「孩子，你做的很好，來享受這天堂永生之福吧！」現在是21世紀。父母觀念要現代化，子女才能跟著進步，留遺產，想遺產，爭奪遺產，都是落伍醜陋且不蒙神喜悅的事！

（本文與台灣醒報同步刊登）