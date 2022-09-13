王建煊／王老先生講故事之144：不想當下流女人(下)

未婚女性，一定要比別人更注意留足夠的棺材本，其中最重要的一項是要有房子，哪怕成為房奴亦在所不惜。理財的工具雖多，並非人人擅長，但買間房子，卻人人都會。因為人總要有個住的地方，不是嗎？

而房子的增值率很高，幾年就翻好幾倍。我從前住在台北士林外雙溪，房子30幾坪，住了30年，賣掉時，增値七、八倍。得款1300多萬元，捐出來成立了「無子西瓜基金會」。

房產養老

另在新北市林口買了兩戶房子，一戶給母親及弟弟住，一戶自己住。因為當時母親已八十多歲，台北房子沒有電梯，換有電梯房，一坪65萬元，買不起。最後在林口買到電梯房，一坪13萬元，現在已漲到33萬元，我住的房子48坪，已增值近千萬元。就靠這間房產，大概就不至於成為下流老人。

捐房養老，有房有棺材本，就不會成為下流老人嗎？試想妳是單身老人，或是無子獨居老人，體力已衰退到快要停擺，健康差，病痛多，甚至有失智或癌症相隨，有錢也會被人騙光光，你不下流又到何時？

成立天使居

我們成立的天使居長照財團法人，現正建老人院，我們稱天使居，專門來照顧上面這些實質上的下流老人。我們歡迎這樣的有房老人，將房子捐給基金會，住進天使居，不必再付一毛錢。

從進住到往生，方方面面，所有的需要，我們都像好兒女一樣來照顧他們，讓他們從無子變有子，有個快樂的晚年，絕不會成為下流老人。所捐房子如有餘，可用來幫助其他無房、無棺材本的中低收入戶長者住進。

捐房助人助己

捐房者幫助了自己，更幫助了窮苦長者，使大家都不會成為「下流老人」這就是我們基金會常講的「捐房養老」的崇高理念。因此無論是未婚，或已婚無子，只要有戶小房產，你就可以大大安心，不會成為下流老人！

講來講去，究竟要怎麼辦呢？我的辦法是「捐房養老」有生之年只要努力保有一戶小房子，年邁時捐給天使居長照財團法人，就可在天使居安享像天使一樣快樂的餘年，真正老有所終，何慮成為下流老人呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）