王建煊／王老先生講故事之143：不想當下流女人(上)

下游老人並不是下流老人，日本一位社會學者藤田孝田，2015年著「下流老人」在日本及世界其他地方，都受人注意。但他講的下流老人，並非行事為人不上路的人。他講的下流老人，是指極端活得清貧，日子難過的老人，大陸譯為「下游老人」比較不會讓人誤會。

孤獨而死

有些下流老人，窮到每天只吃一餐，有病不醫，買點成藥，無人陪伴，孤獨而死。老、貧、孤獨是下流老人的特徵。有些老人故意去偷竊，犯罪，希望判刑坐牢。因為在監獄裡，有住的，有吃有喝，有人聊天，生病監獄還會免費送醫。

日本老人犯罪，20年前一年300件，現在一年13，000件。日本每年都有32，000人死後，屍體無人認領，很多人孤獨而死。

高齡社會

看到這些，心裡沉默良久，怎麼辦呢？根據統計，台灣現在已是高齡社會，再過五年就是與日本一樣，是超高齡社會了。下流老人的悲慘狀況很快就會發生在台灣，其實現在已經發生在台灣了。日本屬高所得國家，社會福利也甚進步，尚見如此。台灣怎麼辦？

未婚女性容易成為下流老人嗎？我在媒體上看到一篇文章：「未婚女人，不要當下流女人」。未婚女性或已婚女性，究竟何者容易成為下流女人？先來看看未婚女性。未婚女性雖少家累，但亦少家庭溫暖。可是成為下流女人的機會卻相對的較小。

其實婚不婚都可能成為下流老人！女人沒結婚，要特別小心一點，不要被家人綁架了。成為照顧父母、祖父母的獨角獸。都說你沒結婚，沒有家累，應該辭掉工作在家全心照顧長者。

婚姻不防老

假如你心軟，你很快就會成為下流女人。照顧長者，全家人人有責，但台灣的現象是，誰愛心多，誰心軟，誰就活該倒楣。而且走了一個長者，下個長者還是要你照顧，因為你有經驗了！

已婚女性，生養眾多，養兒防老，照理甚少會成為下流女人。但事實剛好相反。已婚婦女，精力及棺材本老早就被子女耗光。當子女成家後，知道妳已沒有棺材本，個個遠走高飛，遠離妳這堆老垃圾。

所以有人說，錢不能太早給孩子，當你身上一無所有時，孩子盡都逃之夭夭，你就成為無子老人，再就變成下流老人了。

老有所終

已婚婦女，說不靠子女，靠老伴！但多數已婚女性，生命結束前，很多常在照顧失能的丈夫，因為女性活得久，平均壽命比男人高6.6歲。把丈夫忙走了，自己也差不多了。所以坦白地說，已婚女性比未婚女性，更常成為下流女人！一定要未雨綢繆，早早為自己買一棟房子，讓自己晚年有靠。

（本文與台灣醒報同步刊登）