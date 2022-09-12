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王建煊／王老先生講故事之142：僥倖 罪惡的搖籃

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
僥倖的心理除了使人容易鋌而走險，不勞而獲，急功近利以外，亦常使人喪失感同身受的同胞愛。示意圖(ingimage)
僥倖的心理除了使人容易鋌而走險，不勞而獲，急功近利以外，亦常使人喪失感同身受的同胞愛。示意圖(ingimage)

那個幸運者有可能是我！這是為什麼彩券可以在各處蓬勃發展，而美國賭城拉斯維加斯總是大家嚮往之處的原因。

很多作奸犯科的人被抓到時，常會認為運氣不佳，怎麼第一次做，就被警察抓到了？

倒楣才出事？

在東南亞有些色情市場中愛滋病猖獗，柬埔寨的妓女，估計有半數以上患有愛滋病，染上愛滋病幾乎是死路一條，但是尋芳客仍然勇往直前。難道他們不怕感染愛滋病嗎？當然怕！但是僥倖的心理，覺得倒楣者不會是他，既然倒楣的不會是他，當然會無懼的向前衝。

樂透、賽馬、彩券，甚或各種賭博，為什麼能大行其道？愛滋病氾濫的色情市場，為什麼還能長期存在？它的支撐力量何在？說穿了都是人的僥倖心理。如果我們說僥倖心理是許多罪惡的搖籃，應該也不為過。

僥倖心理很危險

僥倖心理與人們不勞而獲的心理有著密切關係，接著出現的則是急功近利，想要一夕成名，一夜致富。政治人物喜歡作秀，操縱媒體；財團喜歡炒地皮、炒股票，甚或掏空公司以自肥，原因都是要快速發財。

僥倖的心理除了使人容易鋌而走險，不勞而獲，急功近利以外，亦常使人喪失感同身受的同胞愛。

不會發生在我身上？

例如我們說大家應發揮愛心來幫助植物人，如果家裡有個植物人，我們就會認同這種呼籲，並付諸行動。如果我們很清楚地瞭解，半數以上的植物人是因為車禍而發生的，人有旦夕禍福，此事有可能發生在我的身上，對於幫助植物人也比較容易力行。

但是僥倖的心理，常讓我們以為這樣的倒楣事不會臨到我們身上，對於幫助植物人的呼籲就會視若無睹。但是大家要知道：災難與明天那一個會先來到，我們是永遠不會知道的！

「其實明天如何，你們還不知道。你們的生命是甚麼呢？你們原來是一片雲霧，出現少時就不見了。」（聖經雅各書4:14）

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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