王建煊／王老先生講故事之141：留得青山在

有次飛機失事，查來查去，就是找不到失事的原因，後來推測可能是金屬疲勞，因為飛得太密集了。真奇怪！金屬竟然也會疲勞。

美國著名的大法官布蘭迪斯說:「我可以用十一個月的時間完成一年的工作，但我無法用十二個月去完成一年的事。」這表示每工作一段時間後，就必有適當的休息，否則也是會有金屬疲勞效應的。

咖啡時刻

現在很多工作場所，上午會有 Coffee break，中午有短暫的午休，下午有 tea time，週休二日，每年還有休假，目的都在避免金屬疲勞效應。休息是為提升效率，休息是為保持原體品質，休息是為了走更長的路。

音樂中有休止符，看似無聲，但卻是音樂中最美的時段，在休止符過後，音樂再響起，常常更能抓住聽眾的享樂之心。人生不也是需要一些休止符嗎？但是很多人卻犯了只提不存的毛病，青山不再，日後自然無柴可燒。

人生需要休止符

很多疾病的醫治之道，不是靠打針吃藥，而是靠休息。只要休息夠，病就容易好；只要睡眠足，人就不容易生病。很多病只是造物主設在我們身體內的警報器，目的在提醒我們休息不夠了。

當休息不夠時，這個警報器就響了，人就病倒，有時生病是神給人的強迫休息，所以有時生病也是為了走更長的路。前財政部李國鼎先生，一生貢獻國家，不停的工作，辦任何事都是以特急件的方式在辦。心臟壞了也不管，最後終於倒下。

他的心臟管線有四分之三已經堵塞不通，開刀住院一個多月，出院後又休息幾個星期。他說，這是上帝給他的恩典，強迫他休息。後來這位部長又在政壇上活躍了好長一段時間。

留得青山在

現在經濟發達，國民所得提高了，很多人已經知道休息是增加體力，改善生活品質的必需品。晚上商店打烊的時間提早了，很多商店星期天不再營業了。

但是也由於國民所得提高，人們享受到金錢的滋味，有些人反而更加不顧性命的拚命賺錢，形成另外一個極端。看樣子，不顧金屬疲勞效應，無視「留得青山在不怕沒柴燒」道理的人是永遠存在的。

（本文與台灣醒報同步刊登）