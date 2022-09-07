王建煊／王老先生講故事之140：蝸牛、蚯蚓過馬路

我從前住的社區在故宮博物院更遠的山上，早上慢跑時，常會看到蚯蚓及蝸牛過馬路慘死的狀況。蝸牛行動慢，馬路雖不若市區的寬，但對蝸牛及蚯蚓來說，仍是漫長的路途。

救蝸牛、蚯蚓一命

蝸牛多數是活活被汽車壓過或人踩到，殼碎蝸肉黏黏的留在路上，有的裡面還有很多蝸卵，一屍多命。

蚯蚓的死，多數是乾死的，因為馬路上缺水缺土，不多久蚯蚓就脫水，行動愈來愈慢，最後乾死或被太陽曬死。

我看到蝸牛時，會用手捏住牠的殼，把牠搬到草地上去，蚯蚓則用小棍子挑起來移到有土的地方，救牠們一命。

車禍死傷知多少

我不知道蝸牛或蚯蚓知不知道這樣過馬路是很危險的，危險到幾乎注定會送命。有人將牠移開的那一剎那，牠們可能並不情願，甚至很害怕，以為遇到了大災難。人很聰明，應該不會像蝸牛或蚯蚓這樣愚昧，想要過馬路吧？事實不然，因為蝸牛或蚯蚓至少還努力的想爬過馬路。

台灣摩托車很發達，很多摩托車在擁擠的街道上，穿梭在眾車輛之間，以肉身與鐵殼車血拚路程。有的摩托車一家四口一車上路，很容易出事，一出事全家解決。有的成為植物人，民間慈善機構創世基金會收容的植物人，60%是因機車肇事所造成的。台灣摩托車超過千萬輛，裡面不少都是蝸牛或蚯蚓般的在過馬路。

再看計程車亦是如此，除了開車秩序欠佳，易發生車禍外，最重要的是計程車司機易患關節炎、風濕痛、胃潰瘍、脊椎彎曲及攝護腺肥大等職業病。但是這些司機似乎一點警覺都沒有。沒有警覺，當然就不會有預防措施。他們不也是一群要過馬路的蝸牛或蚯蚓嗎？

穿過死亡的馬路

台灣都市空氣污染最大來源是機動車輛的廢氣，一輛巴士或一輛摩托車，所排放的廢氣有時像一條龍，只要一輛車，整條街道空氣就污濁不堪。在這樣污染的環境中，肺癌及呼吸道系統毛病都會出來，廢氣中其他毒素更會引起多種病痛。

但是幾十年來我們就一直生活在這種空氣污染的環境裡，我們大家不都是愚昧的蝸牛或蚯蚓，正在試圖穿越死亡的馬路嗎？

「有一條路人以為正，至終成為死亡之路。」（聖經箴言14:12）

（本文與台灣醒報同步刊登）