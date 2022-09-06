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王建煊／王老先生講故事之139：用新台幣砸昏你

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
貪官污吏，為非作歹的事，哪件不與新台幣有關？ 中央社
貪官污吏，為非作歹的事，哪件不與新台幣有關？ 中央社

客人要帶酒女出場，酒女不肯，客人剛好皮包內有好幾十萬元新台幣，他很生氣的把幾十萬元新台幣現鈔搬出來，用力的往酒女頭上砸過去，大聲地說:「老子用新台幣把你砸昏，再抱你上床！」

台幣砸昏你

這樣財大氣粗的嘴臉，大家聽了以後，當然都會不屑於這位財大爺的淺薄，不免要唾棄他一番。但是我們自己有沒有財大氣粗過呢？或者我們是否也有被新台幣砸昏過的經驗呢？

有位台胞在大陸禁止抽菸的地方抽菸，警察前來取締，警察說要罰錢。台胞問:「罰多少？」警察說:「抽一枝罰十元。」

這位台胞說著就從口袋裡掏出一百元來，對警察說：「那現在讓我抽十枝。」在大陸上，這種財大氣粗的台胞多得是。台胞有時在大陸惹到麻煩值得同情，但也有少部分惹到麻煩，與台胞財大氣粗的心態不無關聯。這是早年情況，現在大陸富有了，相對的，台胞財已不大，當然氣不粗了。

買票淹死對手

台灣現在幾乎年年都有選舉，有次我看到一位候選人說，他的競選策略是用新台幣將他的競爭對手淹死，這樣他就勝選了，什麼民生政策等都是騙人的。因為在買票盛行的地方，錢夠多就能爭取到別人的樁腳，買票價格也能把別人給比下去。台灣流行所謂「選舉最高原則」是：「選舉無師公，有錢就會通！」

但也不要笑誰，能夠自我警醒，當自己有錢的時候，你氣粗的程度小一號就不錯了。

用新台幣把人砸昏，或用錢海將對方淹死，都是不好的心態，人人都應警惕。但更要警惕的是時時告訴自己，不要被新台幣砸昏。因為這種被新台幣砸昏的經驗很多人都曾經歷過。法官被新台幣師砸昏了，往往可以判兇手無罪；教授被新台幣砸昏了，就幫政治人物的爛主張寫文章背書，哪邊勢力大，就幫哪邊寫；學生被新台幣砸昏了，就蹺課去擺地攤。

貪官污吏，為非作歹的事，哪件不與新台幣有關？

所以有人說：「有孫中山可以走遍天下，因為銀彈的威力遠強於子彈，更能把別人都砸昏。」問題是，你我難道是只認識錢不認人的嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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