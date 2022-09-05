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王建煊／王老先生講故事之138：多頭與空頭的交戰

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
多空如能易位想一下，雖然仍不免互鬥，但卻不致於那麼慘烈，你說對不對？ 中央社
多空如能易位想一下，雖然仍不免互鬥，但卻不致於那麼慘烈，你說對不對？ 中央社

張太太每天看股票行情，漲了眉開眼笑，跌了愁眉苦臉，凡是政府發出的利多措施，她都大聲叫好。但李先生手中沒有股票，正等待有利時間進場買股票，股價一次跌了三百多點，他高興得不得了，對政府利多措施，他總是批評多多，或語多不悅。

多頭、空頭心情異

張太太與李先生對股市的態度，為什麼截然不同呢？並非兩人理念真有什麼差異，實因張太太手中有股票，以股市名詞來說，張太太是多頭，李先生則是空頭。多空交戰，期盼剛好相反。待張太太股票賣掉後，李先生買進股票時，多空角色互換後，張太太就變成李先生的心情，李先生則變成張太太的心情。

很多人都有搭公車的經驗。等車的人是空頭，希望來車到站都要停，以便有機會上車。上了車以後就成為多頭，希望車子最好站站都不要停，變成自己的直達車。車上、車下，多頭與空頭利益是不一樣的，真的是「人不為己，天誅地滅！」

應設身處地

計程車司機常抱怨，政府對計程車牌照也不管制，拚命發牌，害得他們整天空車遊街，生意不好做。但是有意開車尚未取得牌照的人，一定堅絕反對限發牌照。因為有牌照的司機是多頭，沒牌照的是空頭，二者需要不同，態度當然不同。

從前會計師考試非常嚴格，每次只錄取幾名而已，後來在輿論批評下，錄取人數大量增加，以往未能考上會計師的，現在終於拿到會計師及格證書了。當他們拿到證書後，立刻批評錄取人數應有所節制，否則會造成會計師惡性競爭，品質低劣。

他們的態度為什麼會突然轉變呢？因為未考取時，他是空頭，考取後，他是多頭，多空利益不同是會交戰的。

私心作祟

類似例子不勝枚舉，其實無它，都是「私心私利」在作祟。人若能設身處地的為別人想一想，多空就不會再那麼多交戰。因為我們的角色隨時都在變，有時是多變空，有時是空變多。有時在某些事上我們是空頭，在另外的事上卻是多頭。多空如能易位想一下，雖然仍不免互鬥，但卻不致於那麼慘烈，你說對不對？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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一九六八年政府曾經成立為期兩年的行政院賦稅改革委員會，邀請美國康乃爾大學經濟系系主任劉大中博士擔任主任委員。當時我有幸參加賦改會工作，追隨劉先生。賦改會結束後，劉先生安排我去哈佛大學進修一年。路經康大，前往拜訪老長官劉大中先生。

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