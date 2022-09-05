王建煊／王老先生講故事之137：老前輩 請上坐？

一九六八年政府曾經成立為期兩年的行政院賦稅改革委員會，邀請美國康乃爾大學經濟系系主任劉大中博士擔任主任委員。當時我有幸參加賦改會工作，追隨劉先生。賦改會結束後，劉先生安排我去哈佛大學進修一年。路經康大，前往拜訪老長官劉大中先生。

前輩愛下指導棋

劉先生帶我參觀康大前，他先去經濟系處理一點系務，我則坐在辦公室一旁等候。後來劉先生問我，剛才有沒有看見一位高個子的美國老先生，他說那個人就是他們前任的系主任。

劉先生說 :外國人真好，老系主任回到系裡，只是談談天氣之類的事，絕不會對系務表示意見,。要換成中國人，老前輩來了，小則指導一番，大則還要多所批評，後生晚輩則言必稱是。

前任陰影常在

中國的這種老前輩文化，雖然有其優點，但是流弊亦多。有些大學教授雖已離開系主任職位，但仍在系內授課，新的系主任可能是他的學生，或是因他引薦才得擔任教職的。這時系內事務，都還在這位前輩系主任影響力的籠罩下，系務只得蕭規曹隨，改革乏力。

由於尊老敬賢已是中華文化的一部分，況且老前輩實力猶在，其影響力自然就很耐久，嚴重者只有上帝讓他走路時，他與你長相左右的陰影，才會慢慢消失。老前輩文化在大學裡會這樣，在其他地方如何呢？其實都是一樣，否則就不能稱之為文化了。

讓後生晚輩無壓力

老前輩們如果只是傳授智慧與經驗，對所傳的智慧與經驗並不強力追蹤進度，或是建立一套制度，使老前輩們有機會提供智慧經驗，但卻無力追蹤考核，使後生晚輩能在無壓力的情況下，吸收前輩智慧與經驗，那可能是最佳的理想狀態了。

（本文與台灣醒報同步刊登）