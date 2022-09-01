王建煊／王老先生講故事之136：充電再出發

有次去農村參觀，田地上種了很多田菁（草本植物），我問農夫種田菁是幹嘛的，他說田菁本身沒什麼用，但等田菁長大了之後，將它翻埋在土裡，可以成為肥料。因為今年是這塊地的休耕期。

田菁當肥料

農地在休耕期，種植肥培作物，翻埋在地裡，一段時間後，微生物分解成可溶性肥料，不易分解的纖維可轉變為棕黑色腐植質，成為土壤中的有機質，這些都是維持地力最簡便的方法。

農地的休耕觀念，在聖經中也有記載，聖經出埃及記說:「六年你要耕種田地，收藏土產。只是第七年，要叫地歇息，不耕不種。」目的在讓土地像人一樣可有休息之時，不致過份使用，可以增加地力。

大學教授的休耕期

從前很多大學，規定教授每任職七年可有一年的休假，休假如何運用由教授自行決定。多數教授都利用休假進修、寫論文，或到國外講學。這一年是大學教授的休耕期，好藉此休息、充電，以提升教學水準。

早年農業的動力靠牛、馬等牲畜，農地休耕期，非但農民及土地可以得到休息，這些終年勞苦的牲畜也可以得到必要的休息。這正如同大學教授每七年休假一年，這一年全家多少也可有一些休假規劃，獲得少許疏鬆。

鼓勵充電再出發

現在政府機構及大型公司行號，多有休假規定，最長者每年有一個月之久。以往對於不休假的人，發給不休假獎金，這是錯誤的，因為違反了休耕期的規劃。好在這項錯誤現多已糾正過來，有的甚至發給出國觀光補助，鼓勵大家休假。未來一年內未休的假如能延至下一個年度累積使用，那就更好了。

因為神創造天地，第七天歇息了一切的工，這是安息日；六年耕作，第七年叫地歇息，這是安息年的觀念。就如同土地在每季收穫時，可以短暫休耕，但每過幾年就有一較長的休耕期一樣。公務員等人的休假如果可以累積使用，就可在平日休息之外，能有一較長的休耕期。

各位好朋友，你常有休耕期嗎？應多加利用，否則後悔就來不及了！

（本文與台灣醒報同步刊登）