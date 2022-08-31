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王建煊／王老先生講故事之135：跳蚤市場送愛心

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
舊衣物或多餘的東西，無論是以價出售或捐贈方式加以處理，都是一種愛心的表示。示意圖(ingimage)
舊衣物或多餘的東西，無論是以價出售或捐贈方式加以處理，都是一種愛心的表示。示意圖(ingimage)

很多國家都有跳蚤市場，賣的都是各人家裡多餘的東西，因此東西稀奇古怪，樣式多，價錢便宜，有的只有市價的二折或一折。賣的人多非專業商人，只在家裡有多餘的東西時，偶爾賣一次。

車庫賣二手物

另在美國有所謂「車庫銷售」，就是利用家裡的車庫作為營業門面，將家裡或朋友多餘的東西，放在那裡賣，價錢也很便宜，賣的人不必到跳蚤市場或他處去擺攤，多數只有週末才有。

紐西蘭有種方式是 : 傍晚或假日時，各家將多餘的或原本要當垃圾處理的東西，放在自家門口電線桿旁邊。需要者就可以在路上逛逛，將需要的東西帶回去。

舊衣做公益

台灣一度流行回收舊衣服，各家將多餘的舊衣，交給慈善機構,，整理後送到貧窮國家作救濟。有的機構甚至在重要據點放置舊衣物回收櫃，有計劃地回收舊衣。

有些慈善機構並呼籲大家，尤其是名人捐贈衣物義賣，得款作公益之用。每個人家裡都會有很多餘物，能有地方出售，得一點小錢回來，感覺滿不錯的。買的人則可花小錢買到很好的東西。舊衣服拿去救濟窮人或義賣，也是不錯的點子。

我小時就穿過外國人透過教會送來的愛心舊衣。我最記得的是一條長褲，拉鍊是銅的。當時心裡的感覺是，外國的東西果然不錯！

洗乾淨再送

最近幾年我們家也送了不少舊衣服出去，也曾捐贈慈善機構作名人服飾義賣。我們都先將衣物洗乾淨，大件的如西裝等，則送到洗衣店洗得漂漂亮亮才送出去。這很重要，送人或幫助別人，也要有基本禮貌才受人喜愛。

舊衣物或多餘的東西，無論是以價出售或捐贈方式加以處理，都是一種愛心的表示。是不腐餘財，是資源回收，減少垃圾，並降低自己浪費餘財的罪惡感。

「上帝就是愛，住在愛裡面，就是住在上帝裡面。」（聖經約翰一書4:16）

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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