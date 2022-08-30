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王建煊／王老先生講故事之134：錢財守得住嗎？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
「貪財是萬惡之根。」聖經如是說。示意圖(ingimage)
「貪財是萬惡之根。」聖經如是說。示意圖(ingimage)

會說話的錢對它的奴隸說:「你這個笨蛋，把我擺在這個爛投票上，使我變小了。」

錢的奴隸趕快應聲說:「是！是！對不起，我是笨蛋。」

做財主還是財奴

我們很多有錢的大爺，其實都不是大爺，只不過是錢的奴隸而已。因為他只知道為他的主子「錢」效命服務，使錢變大變多。他享受到擁有錢的樂趣，卻沒有享受過用錢，尤其正確用錢的樂趣。他一輩子看著錢，作錢的奴隸，他不是財主，而是典型的財奴。

財奴們想守住他們的錢財，守得住嗎？有一天眼睛一閉，錢就是別人的了，怎麼守也是守不住的。

眼睛一閉錢就是別人的

有位慈善家向一個財主募款，財主捐了一元鎳幣。慈善家離去後，坐在財主門口的大樹下，並將一塊錢丟在地上。過路的小孩想撿，但是看到慈善家眼盯著那一塊錢，都不敢撿。後來慈善家閉目養神，過路的小孩就將錢撿走了。

財主看到這一幕，很生氣的質問慈善家，為何將他捐的錢丟在地上任人撿去？慈善家說:「我這樣做只是想讓你知道一個道理：『當人眼睛睜開時，錢是你的；當你眼睛一閉時，錢就是別人的了。』今 天你活著，眼睛是睜開的，千萬家財都是你的；有天你死了閉上眼睛時，再多的錢都是別人的了。」

珠寶永在人心

歐洲一個小國家的皇后很有愛心，經常施捨幫助貧民。有次一個偏遠小鎮，要蓋一所醫院，因為鎮上的人常需走幾小時的路，才能找到醫院看病。這位皇后捐了很多錢，並將自己使用的珠寶、戒指都捐了。醫院落成時，鎮民流淚地向皇后致謝。皇后對她的隨從說，我捐出去的珠寶又都回來了。

皇后終有一天會辭世，但她的珠寶卻永遠存在，存在人們的心裡。

人生有很多道理，想通了，我們就能做錢財的主人；想不通，就只好做錢財的奴隸。遺憾的是，多數人都是想不通的人。這就是為甚麼世上財主少，財奴多的原因。

「貪財是萬惡之根。」聖經如是說。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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