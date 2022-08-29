王建煊／王老先生講故事之133：該喊繼母一聲媽？

有位女孩，母親過世後，父親再娶，為此她心中很不高興，最近父親又要她們喊繼母「媽」，她十分不願意，但又怕造成心結，問我應該怎麼辦？

這類事，看小實大，弄不好確實會造成心結，說不定一輩子這件事都會卡在心中，造成許多遺憾。其實這類事，如果彼此有愛心，問題根本不會發生，發生了也很容易解決。

愛不會在傷口灑鹽

如果父親愛孩子，一定會知道子女的喪母之痛，要子女喊繼母「媽」，等於在傷口灑鹽，會勾起孩子更多思母之情。父親愛孩子，斷然不會提出喊繼母「媽」的要求。繼母如果愛孩子，也不會有此想去。

孩子如果愛父親，定然會知道喊繼母一聲「媽」，會讓父親及繼母感到窩心，能讓他們生活在溫馨的日子裡，有甚麼不可為的呢？況且只不過是喊了一聲「媽」而已，即使是勉為其難的做一下，也是值得的。

應孝順在世親人

做子女的必須知道，愈是思念已過世的母親，就應該更孝順在世的父親。因為母親已將照顧父親的責任交在你們手上了。對繼母溫馨 一點，就是對父親的孝順，非但讓父親快慰，繼母也會將她所得到的溫馨反射到父親，甚至子女的身上。

愛真是個奇妙的東西，凡有它的存在，一切就會變為美好。任何窮困的家庭，只要有愛，它就是個富足的家庭。反之，如果沒有愛，即使家財萬貫，這個家也是貧窮的，因為沒有人喜歡這個家，家已經成為他們的人間地獄，每個人都想逃離它。

手中有愛可以施予

每個人手上不一定有很多錢可以給別人，但每個人手上都有許多的愛可以給別人；但奇怪的是，大家都很吝於付出這種愛。像前面喊繼母「媽」的例子一樣，例子中的相關成員，任何一位只要肯付出一 點愛，問題就可圓滿解決；反之，就弄得不可開交。

現在家庭裡，繼母難為固然是事實，但生母就好當了嗎？一樣難為。解決之道，專家可以寫成好幾本書。其實任何解決之道都離不開「愛」這個字。有人說，心中有愛就是美。只要大家肯把心中的愛多放一點出來，你會變得更美，你的家庭也會變得更溫暖。

（本文與台灣醒報同步刊登）