王建煊／王老先生講故事之132：感同身受的美德

有位法官對強暴犯多輕判，理由是「食色性也」，強暴他人只是性需要所造成的衝動而已。後來他的女兒不幸被強暴了，這位法官看到女兒整天以呆滯的眼神看著天花板和牆壁，痛不欲生的樣子令全家同感屈辱、無奈、憤怒，身為法官都不能保護自己的女兒，女兒將來要怎麼辦呢？

法官感同身受

後來凡是強暴犯經過這位法官審理的，一律重判。「食色性也」等風涼話，再也不講了，因為這位法官終於感同身受了。

感同身受是非常重要的觀念，可惜很多人都經常忘記，因此常會造成不必要的誤會，或刺傷別人。有次一位女記者頭一胎孩子生下來就天折，十分悲傷。我說要寫張卡片去慰問一下，另外的記者就提醒我，卡片上千萬不要用基督徒常用的「凡事謝恩」的句子。因為我從前常常跟他們講凡事謝恩的道理。

基督徒認為世間上的事，無論幸或不幸，都是出自神的安排，神的安排自有美意，所以凡事都要以感恩的心情接受，因此常以「凡事謝恩」來互相安慰。

設身處地

但是這只能用於靈命很高的基督徒，一般人用了，常被誤解，而毫無安慰的作用。因為被安慰的人可能不是基督徒，或只是靈性較淺的基督徒，他對「凡事謝恩」應用於何種時機，跟我們的感受不同，要不要用這個句子去安慰他，必須先以對方的地位去感受一下，感受不好就不要用。

台灣有很多公益慈善機構，裡面有不少是為身心障礙者服務。這些機構的創辦人，現在的負責人或義工，很多本身是殘障者或是殘障者的父母親。因為這些人對身心障礙有刻骨銘心的痛，感同身受的感覺特別強，因而站了出來。

官員不食人間煙火

相反地，很多官員對於社會種種亂象、人民的痛苦，缺乏感同身受的經驗，所以每當災害發生時，他們千篇一律地都是震怒，追究責任，然後就不了了之。倘若官員的家人也有被強暴的經驗或有身心障礙的孩子，他們可能就會有前面那位法官的改變，或能為身心障礙者設計出一套可行的福利制度來。

感同身受能改變我們的心，也能改變行為，希望大家隨時隨地都要處在感同身受的境界裡。

（本文與台灣醒報同步刊登）