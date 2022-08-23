王建煊／王老先生講故事之129：比爾·蓋茲的千億美元

我一直很想對有錢的人佈道，並不是因為有錢人生命比較珍貴，而是想讓富有的人瞭解，他們富有的機會及賺錢的能力，都是上天所賜予的。

正如有人有美好的聲帶，較有機會成為聲樂家的道理是一樣的。因此我們要感恩，感恩的方法就是回饋。

富足的人應回饋

同時我也希望富有的人能夠仔細地思想 : 生命的價值究竟在那裡？地上的財富是一定帶不走的，只是累積財富而不妥善使用財富，那種生命是貧乏的。正如溝通專家卡內基所著《財富的福音》一書中描寫的:「身懷鉅富離世的人，走得最不光彩。」

世界首富，美國軟體王國微軟總裁比爾·蓋茲，計畫捐出一千億美元從事慈善事業，對他的兩個孩子，則只打算各留給一千萬美元。現年四十三歲的比爾·蓋茲，由一文不名建立軟體王國，到如今成為世界首富，他當然是一個有智慧的人。如今捐出千億美元從事慈善事業，更可見人家快速發跡，不是沒有道理的。

對貧窮問題感到震驚

據蓋茲的父親說:「比爾·蓋茲一九九五年與妻子赴南非及印度訪問後，對開發中國家的疾病及貧窮問題之嚴重感到震驚，這應該是蓋茲傾全力支援慈善事業的主要原因。」

據世界銀行的統計，世界上有十五億人生活在貧窮線之下，所謂貧窮線是指每天生活費不及一美元者。世界上每天有四萬人餓死，有五億兒童因為營養不良無法正常發育。這些苦命的人，他们也是人。我們能視若無睹嗎？

生命價值何在？

正如教宗在去年四月復活節文告中所說:「當世界的某個角落還沉浸在哀愁與淚水中時，其他的人便無法快樂起來。」

比爾·蓋茲的慈善壯舉，希望對富有的人，能產生一些思考的空間，思考一下，究竟以何種方式使用自己的財富，才是最有意義的? 而生命的價值又在哪裡呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）