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王建煊／王老先生講故事之128：當魚兒上鉤時

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
可是我們有沒有想過，釣者的這幾種快感，都是建立在魚兒搏命的痛苦上。魚兒上鉤時，我們驚喜，魚兒卻在想：完了，被鉤住了。」 示意圖(ingimage)
可是我們有沒有想過，釣者的這幾種快感，都是建立在魚兒搏命的痛苦上。魚兒上鉤時，我們驚喜，魚兒卻在想：完了，被鉤住了。」 示意圖(ingimage)

喜歡釣魚的人大概會同意，釣魚的樂趣不在釣到很多魚，而是魚兒上鉤時的驚喜，魚兒奮力掙扎時的那種力感，以及魚被拉上來時的快樂。

釣魚的樂趣

可是我們有沒有想過，釣者的這幾種快感，都是建立在魚兒搏命的痛苦上。魚兒上鉤時，我們驚喜，魚兒卻在想：完了，被鉤住了。」；魚掙扎得愈厲害，我們的力感愈享受，魚被釣上來時，魚一定在想，離開了水的家鄉，現在只有待宰的命了。

小時候喜歡用彈弓打鳥，看到鳥在樹上或電線上，就生樂趣，像私家偵探似的跟隨著牠們，出其不意的將石子射出去。鳥被打中時，有時會有「噗」地一聲，鳥兒就應聲掉落下來。鳥完了，但我們卻快樂得不得了。有時還要算算業績，一共打了幾隻。

建立在鳥兒痛苦上

鳥兒應聲掉落是我們的快樂，但卻是鳥兒一命歸天的時候，我們的樂趣著著實實建立在鳥兒的痛苦上。有次我打到一隻白頭翁，肚子已被打破，牠還在飛。最後被我抓到了，看到牠破了的肚子，看到牠喘息垂危的樣子，我自問:「我究竟在幹甚麼？」從此以後，我對打鳥就有種罪惡感，漸漸的就不玩彈弓打鳥的遊戲了。

有次去西班牙訪問，大家說去看鬥牛，我有些猶豫，因為那不公道而又殘忍，但最後還是去了。成千上萬的人，把鬥牛場擠得水洩不通，鬥牛的每一動作都會惹來觀眾的歡叫，直到最後牛被劍插進心臟死了，大家的瘋狂才告一段落。

鬥牛與刺鴿

台灣曾經有一度流行刺鴿，就是在一個用網子圍起來的場地裡，放了很多鴿子，顧客拿著綁有小刀的竹竿，隨意去刺鴿子。鴿子受到驚嚇會亂飛,，顧客就去刺，刺到的就是你的。

後來因為太殘忍，不久便銷聲匿跡。現在還有很多國家玩鬥雞賭博，雞鬥得頭破血流，旁觀者也跟著熱血沸騰。

我們人究竟是種甚麼動物 ? 為甚麼非得看到別人流血、痛苦、甚至死亡，自己才會有快感呢？人算是甚麼東西呀？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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