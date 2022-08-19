王建煊／王老先生講故事之127：留條路給別人走

我從前在士林外雙溪住家房子後面的山坡上鋪有水泥，像一座擋土牆似的，以防土石滑落，俗稱駁坎。駁坎在施工時，會插上塑膠管，預留很多孔洞，有時還可以發現青蛙躲在裡面 ! 這些孔洞是為了讓山土裡的水可經此排出，如無此孔洞，水無處去，久之駁坎就會被冲垮。

給風一個出路

同樣的道理，我們看到用塑膠布做的大看板廣告，上面也故意截了很多孔洞，為的是讓迎面而來的風可以穿過，否則風無出路，就會把廣告看板吹倒

自然界的現象是如此，我們的人際關係也是如此。例如在1996年底我參選台北市長時，支持馬英九的人，提出「尊王讓馬」口號，就比「棄王保馬」來得好，因為這樣讓新黨支持者有面子，有台階下。讓人家有台階下就是留路給別人走，這樣反而容易拉到票。

疏導勝於禁止

大禹的父親鯀用圍堵的方法治水，失敗了；大禹選擇疏導的方法，結果成功了，因為留了路給水走。我們教育孩子，不准打電動玩具，不准飆車.........這不准，那也不准，孩子的「玩」變得沒路可走，結果孩子就會偷偷地去玩那些你禁止他玩的東西。

就像大禹治水一樣，當我們不准孩子玩某些東西時，一定要留路給孩子走，讓孩子有東西可以玩，才會成功。

給人民一條路走

政府施政，有時只是一味地用處罰的方式，也是不容易成功的，應該要留路給人民走。例如台北市違規停車甚多，政府就大力拖吊，提高罰款，但效果不彰。因為必須停車時，沒有停車位，就只好違規停車。

正確的方法，一是發展公車及捷運等大眾運輸工具，減少小汽車的使用；另一方面要增加停車位，這是疏導，留路給人走的方法，此時再加強違規停車的處罰才會有效。

（本文與台灣醒報同步刊登）