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王建煊／王老先生講故事之126：呷緊弄破碗！

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
累了就要停下來休息。 示意圖(ingimage)
累了就要停下來休息。 示意圖(ingimage)

台灣地狹人稠，天氣濕熱，人容易急躁，凡事要快。很多時候，紅燈還沒變綠，先知先覺的駕車人，就早已衝過去了。而守規矩的駕駛還常會被後面的人按喇叭，意思是:「你這個笨蛋，還不快點開！」

任意變換車道

台灣開車流行蛇行，蛇行其實就是急躁的表徵，因為要快，雖只差一個車身，也要變換車道。有些人開車更好玩，剛想變換車道，變 了一半，發現這個車道前面更堵，立刻又轉回原車道，車行的樣子很像孩子們在捉迷藏一樣。

有人吃飯很快，五分鐘一個便當就已清潔溜溜，這是很壞的習慣。飯吃得太快，飽感跟不上；當你感覺飽時，其實已過脹。同時人的消化系統是牙齒、胃、腸三者相互配合的，如能細嚼慢嚥，胃腸的負擔就會減輕，反之就易生腸胃疾病。

吃飯要慢，運動要熱身

運動前必須先熱身，這是運動健身及運動安全的基本常識，但是很多急躁的人，就是不熱身，或只是意思一下；見到游泳池就迫不及待的跳下去，有人因此喪生池底。

楊森將軍活到九十幾歲，身體依然健朗如昔，外界經常謠傳楊將軍有特別的健身秘方。楊先生喜歡登山，他說:「登山覺得累就停，休息好了再登，切記不要一口氣登上山頂。」

急躁的社會

我也喜歡登山，深能體會楊將軍這話的意思。登山目的在健身，不在逞強，不在比賽快慢。累了就要停下來休息，把氣勻好了再登，既能持久，又助健康。

現在社會暴戾之氣甚重，搶、綁票、走私、仿冒、賄選，在在都與急躁有關，因為這些人總是想一夕致富，或一朝成名天下知。但天下沒有白吃的午餐，成功之道無他，只有一步一腳印，急不來的。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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