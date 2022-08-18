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王建煊／王老先生講故事之125：其實他是病了

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
醫生說父親得了「老年癡呆症」。 示意圖(ingimage)
醫生說父親得了「老年癡呆症」。 示意圖(ingimage)

先父身體一向健康，八十幾歲了還會自己搭公車。有天，家裡突然有一股異臭，後來，我們發現父親的褲子上有屎。大家就責怪他，這麼大把年紀了，怎麼上廁所還會不小心沾到屎呢？後來才發現，父親上完廁所後，褲子一拉，就走了，根本沒有擦屁股。

老年癡呆的父親

為什麼會這樣呢？請教醫生後，醫生說父親得了「老年癡呆症」。當時醫藥常識太過貧乏的我們，居然不知道有「老人癡呆症」 ，只會一味的責怪父親，現在想起來，心中仍時生愧疚。

同樣的道理，有的孩子注意力不容易集中，學習困難、成績差，家長常怪孩子不用功，卻沒有想到孩子可能是過動兒，沒有辦法專心，不是孩子不努力而是他生病了。

其實是病了

另外，有的孩子不太理人，亦不跟人溝通，不答覆問題。十分地固執，只一味的生活在自己假想的世界裡。父母有時會責罵他，有時則自以為是的認為孩子大一點就會好了。殊不知孩子可能罹患了自閉症，這些外在的行為都是病症，必須設法及時治療。

做父母的如果只一味的怪孩子，既不公道，對於情況的改善亦無所助益。

台灣老人憂鬱症罹患率愈來愈高，其中又以居住在城市裡之中低收入者、喪偶者或有生理疾病的老年婦女為最。事實上，憂鬱症患者只要定期看醫生，按時吃藥，症狀便會好轉。可是很多人不知道那是病，總認為是情緒低落，或認為那是更年期正常的現象。

有病速求醫

現在，家庭醫師制度盛行，每個人最好都要有自己熟悉的醫師，醫師也熟悉你。只要一有任何奇怪的生理或心理現象，都可直接、及早地與醫師洽談，會得到許多幫助。此外,每個人的醫藥常識也必須增加，不要當自己生了病，還以為是睡眠不足呢！

對於家人或朋友有異常現象時，亦不要一味的責怪他，要想一想他是不是生病了，帶他與家庭醫生談談，如此一來便可降低判斷錯誤的機率，對家人、朋友，以及自己都是好的。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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