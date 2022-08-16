王建煊／王老先生講故事之124：女人何處尋公道？

九二一大地震發生的當天及次日，台灣各地電訊幾乎都不通，國外親友在媒體上得知台灣發生了百年來的大地震，加以電訊中斷，忍不住想，台灣是不是整個都完蛋了？

有位太太長年住在美國，為的是陪孩子在美國唸書。大地震時這位太太心急如焚，趕忙搭機返台看夫婿。回到家時，一位女士及兩個小孩來應門。原來先生已另有女人，且已育有一子一女。先生辯稱是朋友暫住他家，但不巧兩個不懂事的孩子卻抱著他的腿喊爸爸。

誰能忍受？

這位太太當時的憤怒不可言喻。心想自己犧牲一切，在美國守著孩子，一心想讓孩子能受更好的教育，先生非但不感謝，反而做出這種任何妻子都難以忍受的事。心中的忿忿不平是可以理解的，但又能怎樣呢？忍受下來，讓自己升級做大太太；或是乾脆離婚、再見？但無論是哪種結局，都是凄慘的、可憐的女人。

從前票據法還未修改時，開空頭支票是要坐牢的。當時很多公司老闆都以太太名義在銀行開支票存款戶，以免出事時身陷牢獄，無法料理公司業務。由於支票是以太太名字開的，空頭時太太就得去坐牢。 等到太太出獄時，發現先生另娶並生子，太太冤枉坐牢的代價，竟然是先生琵琶別抱，真是情何以堪。

令人痛恨不平

在非洲有些國家，男性主宰整個社會，男人得了愛滋病，妻子不可拒絕同房，眼睜睜地感染上這世紀病毒，走上死亡之路。這與古時帝王駕崩或有錢人仙逝時，要妻妾或傭僕陪葬一樣的令人痛恨與不平。

柬埔寨曾經是世界上愛滋病增長率最高的國家，很多妓女每天接客無數，賺取微薄的收入，養家活命，幾乎免不了被傳染到這種置人於死的愛滋病。有人勸她們不要再從事這種行業，太危險了。但是有位妓女無奈的說:「我寧願明年死於愛滋病，也不願意看到明天自己的家人餓死。」

這是多麼悽慘的哭訴，是一種流不出眼淚的哭訴。現實的種種就是這麼的無情、不公平。可憐的女人，何時才能獲得一點公道呢？

「主說，伸冤在我，我必報應。」（聖經羅馬書12章19節）

（本文與台灣醒報同步刊登）