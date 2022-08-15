王建煊／王老先生講故事之123：空泛的安慰無法助人

有位籃球教練在開賽前，對球員作最後指導:「這場球雖然重要，但大家不要緊張。該投的時候就要投，不該投的時候不要亂投。投籃要準，傳球要快......」這樣的教練誰都會做，他講的每句話都對，但句句都是廢話，對球員並無助益。

安慰別人心不誠

我們在幫助別人或安慰別人的時候，心要誠，要感同身受，幫助或安慰要具體。但是我卻看到不少人在指點別人迷津或安慰別人時，非常不負責任，不是辭不達意閃來閃去，就是十分空泛。

例如常有朋友的孩子來問我，將來大學要唸甚麼系比較好 ? 經過我對孩子的興趣專長做一些基本瞭解後，就會具體分析給他聽，然後清楚地告訴他，我認為「他」讀哪些科系比較好。不少人參考我的意見選了科系，後來發展都非常好。

但是我也碰到一些人，他們給你的意見是 : 我們是貿易大國，讀商科或國際貿易不錯；將來國家發展還是要靠科技，唸理工科會很有發展；當然讀政治也很有出路，政治是一切改革的基礎。不過究竟唸甚麼科系還是要看你的興趣、能力，以及父母對你的期望。講的都對，但是孩子還是不知道要讀甚麼系比較好。

現身說法、陪她禱告

有次在醫院碰到一位太太，子宮瘤要開刀，她很緊張，並憂慮萬一手術失敗，死在手術台上，她就再也見不到孩子及家人了，她幾乎是以交代後事的心情在等待開刀。家人及朋友安慰她，要她放心，不會有問題，要她勇敢點。這種例行的安慰詞，對於一個擔心害怕的病人，實在是沒有甚麼用處的。

反之，我先陪她禱告，告訴她上帝會與她同在，看顧她。然後我告訴她子宮瘤是不少女性都曾遇到過的，我太太及一些朋友也曾開過子宮瘤，這在目前已是很普遍的小手術，進入開刀房，麻醉後就甚麼都不知道了，等她恢復知覺後，開刀已完成，人已在恢復室了。

感同身受

我說，當年我太太進開刀房時我也很緊張，後來發現緊張是多餘的。這位太太聽我講完後說:「聽你這樣講，我現在感覺好多了。」我們安慰人時，要以感同身受的心情，舉出實例去幫助他。空言再多，都是廢話。

聖經上說：「我們在一切患難中，祂就安慰我們，教我們能用主所賜的安慰，去安慰受各樣患難的人。」（聖經哥林多後書1章4節）

（本文與台灣醒報同步刊登）