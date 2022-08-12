王建煊／王老先生講故事之122：有愛才能走遍天下

我們常說有理走遍天下，這話是沒錯，但我們常看到許多人吵得面紅耳赤，甚至大打出手，也就是在爭個理字。兩人吵架互指對方 「你究竟講不講理！」講理固然重要，但「理」字的定義卻各有不同，因而吵得沒完沒了。

誰不講理？

有對企管碩士夫妻，妻子在校成績第一名，比先生好多了；但為了照顧兩個孩子，只好辭去工作待在家裡。家事瑣碎勞累沒有成就感，孩子又難帶，眼看著別的同學個個邁向經理級地位，自己卻愈變愈像黃臉婆，心中愈想愈不是滋味。

這時，丈夫如果能對她肯定讚美，溫柔些，心中或可平衡。無奈丈夫一天到晚在外打拚，受老闆氣或與同事磨擦在所難免，工作壓力讓他回到家時，實在擺不出笑臉來。這時如果妻子能給予支持鼓勵，溫柔些，丈夫心中或可舒坦。

由於兩人的感受與期待不同，有一天終於吵起來，而且一吵不可收拾，互指對方不講理，要對方給個公道。妻子忿忿不平地說:我在家受盡了辛苦及委屈，你卻不說一聲好，每天臭臉相向，究竟有沒有良心？丈夫則說:妳以為我在外面工作舒服嗎?受氣勞累終日，還不是為了這個家，妳還要大喊大叫，你究竟講不講理？

有理更要有愛

這對夫妻相互的指控其實都沒有錯；既然都沒有錯，為甚麼還會大吵一架呢？因為雙方「理」字的標準不同，都是只從自己的立場為出發點。在家庭或人際關係間，類似的事很多，在這個地方說「有 理走遍天下」往往是行不通的。當我們只從自己的立場想事情時，問題及磨擦就會發生；如果我們換個方式，互相以體諒及愛對方的心情來想問題，結局就截然不同。

如果丈夫設身處地替妻子著想，就會對妻子的犧牲心生感激而多所讚美，他會很自然地說:太太，真是委屈妳了，這個家如果沒有妳，真不知會變成甚麼樣子；我們兩個孩子這麼乖巧，也都是靠妳。 碗讓我來洗，地板我來擦，你休息一下，我也可藉機運動一下。

有愛走遍天下

妻子聽了一定很窩心，也會很自然的說：唉！你們男人在外面打拚也是不容易，現在業務不好做，你還不是為了這個家嗎？我不累。你休息一下，碗還是我來洗，很快就可以洗好了。

夫妻相互沐浴在愛的溫暖裡，連帶孩子也受益，全家人都會高唱 「我的家庭真可愛」這首老歌了。有愛走遍天下，在家庭裡，或夫妻之間都是如此。

（本文與台灣醒報同步刊登）