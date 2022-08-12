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王建煊／王老先生講故事之121：女人應善待女人

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
生不出兒子又不是媳婦一個人的罪過，同為女性的人，為甚麼不能善待一下別的女人呢？ 示意圖(ingimage)
生不出兒子又不是媳婦一個人的罪過，同為女性的人，為甚麼不能善待一下別的女人呢？ 示意圖(ingimage)

美國第一夫人希拉蕊在出版的新書中說:「我身心俱創，我灰頭土臉，我義憤填膺，好像每天都會有新的狐狸精冒出來。怨婦我真是當夠了！」希拉蕊雖貴為克林頓總統的夫人，自己參選總統也差一點就當選。但碰到先生搞外遇，仍然會有痛苦萬分的吶喊！

孩子幸福被犧牲

台灣離婚率愈來愈高，單親家庭增加，孩子幸福被犧牲。造成離婚最主要的原因是先生有外遇，也就是有第三者介入。離婚受傷害最大的是女人，而造成別人離婚的第三者多數也是女人。我常常在想，女性姊妹們為甚麼不能彼此恩待一點呢？

有位女士與有婦之夫交往甚密，惹起別人的家庭風波。親友勸她不要破壞別人家庭。勸她的人說，妳自己的婚姻 被別人破壞而離婚，你是過來人，應該將心比心。這位女士理直氣壯的說:「為甚麼別人可以搶我的丈夫，我就不可以去搶別人的丈夫呢？有人來搶我丈夫時，你們為甚麼不勸那個女人，放了我丈夫呢？」

女人為難女人

這位太太說的理由雖然似是而非，但她卻自認有理。在她的堅持下，可能又犧牲了一個家庭。被犧牲者如果如法炮製，就有一連串的家庭破碎了。中國早年婆媳關係常常很壞，媳婦在家中地位有時比佣人還不如，動輒得咎。但是當媳婦熬成婆時，又比從前的婆婆更兇，用更嚴厲的方法對待媳婦。

照常理说，如果這些婆婆記得自己往日的痛苦，現在就應善待自己的媳婦才對，但事情常常不是這樣。原因可能是與前面這位太太所言是相似的。

中國人常說，不孝有三，無後為大。這裡說的無後是指沒有兒子。很多女性因為沒有生兒子，在家庭裡沒有地位，甚至先生以此為藉口娶小老婆。這時身為女性的婆婆應該支持媳婦才對。但是在這種情況下，看不起媳婦或慫恿兒子納妾或離婚的，反而是這位婆婆。

生不出兒子又不是媳婦一個人的罪過，同為女性的人，為甚麼不能善待一下別的女人呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）

媳婦 離婚 婆婆 王建煊

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