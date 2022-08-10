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王建煊／王老先生講故事之120：醫生的大房子

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
示意圖(ingimage)
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美國有對醫生夫婦非常富有，一年前在洛杉磯買了幢華麗的大房子，樓高三層，地下一層；計有五間臥室，兩間車房，客廳可容納四、五十人；還有游泳池、網球場；最令人羡慕的是他們的院子，比台北的社區小公園還要大。

豪宅少人住

可是這幢美輪美奐的房子，醫生夫婦卻甚少有時間享受。因為他們兩位都是名醫，除了看病，還經常到全國各地甚至海外演講及參加學術研討會。即使有空回來，也已疲累不堪，根本沒有時間享受他們的大房子，甚至連自家的院子都未曾走完過。

他們僱了一位菲律賓傭人看家，有人對菲傭說 :「你真好命，這麼大的房子你一個人享受。」但菲傭卻一點也不快樂，因為房子再大，也不是她的。房子愈大愈難保持清潔，單掃院子落葉就已夠菲傭煩心的了。而且她一個人住在大房子裡，安全堪慮；經常疑神疑鬼的，哪有快樂可言。

炫耀財富

每個人對享受的定義各有不同，有人租個大房子，租金雖貴，但他享受到房子提供的舒適，因而愉快。但也有人如同這對醫生夫婦，買了大房子，雖然一年沒住上幾天，但他們的心中也是快樂的。他們的快樂是建立在「擁有」這幢令人羡慕的大房子上，因為他們可藉此在人前炫耀，也可以在心裡暗自陶醉地想，我真好命，有這麼大的房子。

這就像有人買了價值兩百萬元的大鑽戒或藍寶石，既不敢佩戴，也不敢告訴別人，只是放在銀行的保險櫃裡，一年難得欣賞一次。但他仍然快樂，因為他擁有。

助人最樂

但是真正的享受不是擁有，也不是消費某種財物，真正的享受是愛心的分享。所以青年守則上說:「助人為快樂之本。」助人就是愛的付出。當你付出愛，看見別人因你的扶持得以度過難關，又站立起來了，快樂自然洋溢心中。看到他人感激的眼神，更是人生最高的享受。

可惜很多人從來都沒有體驗過這樣的享受，因為他們從來都不曾幫助過別人。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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