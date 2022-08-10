王建煊／王老先生講故事之119：我喜歡從前那位老師

國小開學了，孩子回來悶悶不樂，媽媽問原因，孩子說他不喜歡新來的老師，他喜歡從前的那位導師，希望媽媽到學校去，幫他換班級。媽媽說:「你喜歡的那位導師現在教四年級，你現在已經五年級了，不可能再回到那位導師班上的，而且我也沒有辦法讓那位老師由四年級調到五年級來。」

想要換老師

孩子說 :「隨便換五年級哪一班都好。」媽媽又說 :「萬一換的更不好呢?」孩子說 :「沒關係，碰碰運氣，反正我就是不喜歡現在我們班導師。」其實，學校有老師及學生才能成為學校，老師要學習適應學生，學生也要學習適應老師，彼此都是一種學習及磨練。學習適應別人會是一種成長，要求換班是逃避，不是件值得鼓勵的事。

從前我在一間大學兼課，並兼任導師。有位年輕教授剛從美國拿了博士回來，上課以理論為重。學生就向我反應，說這位老師不好，只會理論，不懂實務。剛好在系上有另外一門課，老師是某稅捐處長，擅長實務，上課內容以實務為重，同學又來反應，說老師不好，只講實務，不懂理論。

師生互相適應

要找理論實務皆精通的老師，有時並不容易，這時學生就要學習適應，學習老師的專長，將老師畢生的菁華都學下來，不是也不錯嗎 ? 當然老師也要適應學生，配合學生的需要做教學準備。這樣學生歡喜，老師也可成長。對於老師的教學方法，有時學生難以適應，甚至連家長也不贊成。但是老師的教學方式可能是進步的，驟然反對可能扼殺了新的教學方法，受害的還是學生。

從前有位地理老師，非常強調學生要畫地圖，課堂上也經常對著地圖講課。例如 : 在講解台灣地理位置時，看地圖認識、記憶各個縣市地理位置的方法就容易得多，比只是用文字敘述，說基隆在北部，屏東在南台灣，再教學生死背下來要好很多。可是有些學生無法適應這種教學方式，只要不適應就反對合理嗎？

試想，有哪一種教學方法能讓大家都稱讚說好的呢？我喜歡從前那位老師、希望換班，這不是件值得鼓勵的事。

（本文與台灣醒報同步刊登）