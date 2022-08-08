王建煊／王老先生講故事之118：死相太難看

有個聽障女孩，因為耳朵聽不見，影響學校課業，她幾度想要自殺。後來老師告訴她，自殺的死相很難看，終使她放棄自殺的念頭，勇敢的活下來，後來不但成績名列前茅，賽跑還得了冠軍，並獲得周大觀文教基金會一九九九年熱愛生命獎。

死相難看

死相本不好看，但自殺而死者更是難看。跳樓自殺，摔下來腦漿四溢，慘不忍睹，死相很難看；上吊自殺，舌頭會伸出來，人稱吊死鬼，死相恐佈；跳河自殺，肚子大了漂出水面，許多人在一旁打撈，面容浮腫，死相當然不會好看；吃安眠藥自殺，會口吐白沫，也不好看；自焚，全身焦黑，死相更是嚇人。

自殺死亡，死相難看。萬一沒死，樣子就更難看。 有個人喝農藥自殺未遂，導致食道灼傷、萎縮，失去功能，醫生在其腹部打洞，在腸子上接管，以便將食物灌進去，人不但樣子難看， 而且活得十分痛苦。

自殺未死也痛苦

有一位自焚自殺的，雖未死，但已面目全非，人見人怕，而且不能工作，重擔全落在妻子身上，內心痛苦萬分。自殺非但死相難看，大多數還會因此而拖累了家人，使家人個個痛苦；自殺未死，終身被人取笑是懦夫，也是終身面子難看。

人之所以會以自殺來解決問題，表示這事對他而言一定很困難，其實很多事並不是真的困難，有的只要自己想通就能解决。但是不管如何困難的問題，用自殺的方式來解決是絕對解決不了的，因為問題是殺不死的。

傷痛永無止境

自殺雖然是自己殺自己，但同時也會殺到別人。有人引爆瓦斯，他死了，許多無辜的人也陪葬了；有人自殺前先將妻兒殺死，同歸於盡，全家一起死。每個人都是母親懷胎十月生出來的，然後不知花了多少心血才養大的。自殺的人走了，似乎一了百了，但父母的傷痛卻永無止境。

有位朋友，女兒大學畢業，因感情問題從十樓跳下來，她的父母一直到今天都不能撫平傷痛，經常滿臉哀戚，在他們的臉上再也看不到昔日的笑容了。所以自殺固然死相難看，活著的家人，樣子也不會好看。所以與其死相難看，不如挑戰命運，活出自己的美麗來。

有句話說：辦法總比困難多，大家應該多想想，就不會死相難看了！

**自殺並不能解決問題，人間處處有溫暖，只待您尋求協助，一同度過難關。

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（本文與台灣醒報同步刊登）