王建煊／王老先生講故事之117：見狗不見母的女孩
齊宣王有次見人牽牛過堂，便問他要做甚麼？牽牛的人說要去 「釁鐘」，就是殺了牛，以其血塗在鐘上，這是個重要的祭典儀式。齊宣王見到牛嚇得發抖，囑牽牛的人以羊易牛。
見牛不見羊
牛獲得釋放，那麼羊又何辜要去就死呢？只是因為齊宣王看到了牛發抖，而未見到羊的可憐而已。所以孟子說:「君子之於禽獸也，見其生不忍見其死，聞其聲不忍食其肉，是以君子遠庖廚也。」
有兄妹兩人到外婆家作客，小住數日，妹妹有事先返家，回家後特別打電話給在外婆家的哥哥，叮囑哥哥不要忘記餵食門口的一隻流浪狗。因為她看見這隻狗哀怨的眼睛，好像流著眼淚，偶爾還發出幾聲低沉的呻吟。
看不見媽媽的眼淚
可是這位小妹妹平常脾氣很壞，在考大專聯考前幾個月，她突然決定不考了，補習班也不去上了，急得媽媽不知所措，打電話向外婆求救，媽媽在電話裡大聲的哭著說：「我要怎麼辦？我要怎麼辦？天啊！」
這個小女孩要考大學，也不算小了，為甚麼會這樣的惹媽媽痛苦呢？為甚麼她能看到流浪狗的眼神，卻看不見母親為她流下的淚水呢？為甚麼她能聽到流浪狗低沉的呻吟聲，卻聽不見母親多次的哭喊呢？難道母不如狗嗎？
見樹不見林
人常有見樹不見林的毛病，所以見狗卻不見母。齊宣王以羊易牛，見牛不見羊，只是滿足個人一時惻隱之心而已。至於看到流浪狗就想去餵食，一復如此。其實齊宣王看到牛發抖，就應乾脆廢除釁鐘的祭典。同時，看到牛發抖，就該想到還有許多百姓也在冷得發抖，餓得發抖，病得發抖，被暴力欺負得發抖，被不公平的制度氣得發抖；並努力朝政，使人民安居樂業，不再發抖才是。
小女孩看到流浪狗的哀戚，也該想到母親的痛苦，應努力讀書，做個孝順的女兒，使母親得到安慰。
類似的事很多，大家都該想一想，自己是不是一個見狗不見母，見牛不見羊，或是見樹不見林的人。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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