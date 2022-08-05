快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之116：叫我一聲美女！

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
示意圖(ingimage)
示意圖(ingimage)

有次一對節目主持人，以互相調侃作為節目開場白。男主持人說:「妳爸爸怎麼這樣自負，居然給你取名叫美女？」女主持人則反問:「我哪裡不美？」接著說：「叫我一聲美女，也不會少你一塊肉！」

讚美改善人際關係

我們中國人常吝嗇客讚美別人，真好像讚美別人一句，自己就會少掉一塊肉一樣。其實讚美是管理中最有效的工具，讚美非但可以改善人際關係，更是促使人們努力進步的原動力。不擅讚美的中國人，真要好好學學讚美之道。

中國夫妻之間很少互相讚美，我們很少說「我愛你」，說了會臉紅，總覺得自家人之間不必再來這套洋玩意。其實人人都需要別人的肯定，讚美就是一種肯定；換言之，人人都需要讚美。如果你不信，就從今天開始試試看，對周遭的人多讚美幾句，就會知道讚美的威力。

吝於讚美

因為我們不習慣讚美人，因此會使人覺得，反正做好做壞都一樣。有個孩子與父親的關係搞得很壞，有次孩子終於說出了他心中的話，他說:「反正我爸爸一天到晚就是罵我，做不對挨罵，做對了是應該的，他就從來沒有讚美過我一句。」

這不也是我們機關或公司裡情況的寫照嗎？老闆只會一味的要求、指責。做錯了，做得不好，挨訓，甚至追究責任；做對了，做得好，那是員工應該的，甚至是老闆的英明。當然老闆們會說:「做得好，我們有獎金，升遷快。」獎金，升遷快當然重要，但是讚美有時可能更有效果。如果講得露骨一點，讚美的成本比發獎金低多了，讚美的籌碼也比升遷的籌碼多多了。

找出人的優點

一個人做事為人，一定是優劣互見，就算是再差勁的人，也會有令人欣賞的一面。找出那些令人欣賞的地方，給予適當的讚美，你會發現那些被讚美的人變了，真的變了，變好了。讚美這項價廉物美的武器，你是不是從來都沒有使用過呢？想起來會不會有點冤枉呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之116：叫我一聲美女！

有次一對節目主持人，以互相調侃作為節目開場白。男主持人說:「妳爸爸怎麼這樣自負，居然給你取名叫美女？」女主持人則反問:「我哪裡不美？」接著說：「叫我一聲美女，也不會少你一塊肉！」

劉憶如／升息抗通膨的硬著陸風險

「一段時期內，整體物價持續且大幅地上升」是普遍被接受的通膨定義。但所謂一段時期是多長，大幅上升又是多大幅度，都並沒有一定...

王建煊／王老先生講故事之115：飽漢不知餓漢饑

有天我休假在家，傍晚看到有巴士開到社區，很多人從上面下來。心想這些人這個時候到我們社區來幹甚麼？後來突然想起來，這天不是星期日，那是某機關下班員工的交通車。人常常不自覺地以自己的處境去設想別人，我休假在家，就自然認定別人也不必上班。

楊志良／獨裁防疫，以萬民為芻狗

台灣自古疫癘橫行，雖在醫界及公衛體系不斷的努力與革新之下，國人壽命及健康持續改善，然而傳染病就是人類生態的一部分，不可能...

方祖涵／蹭運動的藝術

最近中華職棒突然多了很多關注，新竹球場剛重新啟用卻被發現問題叢生，在富邦悍將外野手林哲瑄嚴重受傷後更引爆民眾怒氣。林哲瑄...

王建煊／王老先生講故事之114：為甚麼不能仁慈一點呢？

台灣現在約有四、五十萬名外勞，其中不少是擔任家佣或看護的工作。這些離鄉背井，遠離家庭的婦女在台工作，被善待的不少，但被苦待者亦為數甚多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。