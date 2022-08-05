王建煊／王老先生講故事之116：叫我一聲美女！

有次一對節目主持人，以互相調侃作為節目開場白。男主持人說:「妳爸爸怎麼這樣自負，居然給你取名叫美女？」女主持人則反問:「我哪裡不美？」接著說：「叫我一聲美女，也不會少你一塊肉！」

讚美改善人際關係

我們中國人常吝嗇客讚美別人，真好像讚美別人一句，自己就會少掉一塊肉一樣。其實讚美是管理中最有效的工具，讚美非但可以改善人際關係，更是促使人們努力進步的原動力。不擅讚美的中國人，真要好好學學讚美之道。

中國夫妻之間很少互相讚美，我們很少說「我愛你」，說了會臉紅，總覺得自家人之間不必再來這套洋玩意。其實人人都需要別人的肯定，讚美就是一種肯定；換言之，人人都需要讚美。如果你不信，就從今天開始試試看，對周遭的人多讚美幾句，就會知道讚美的威力。

吝於讚美

因為我們不習慣讚美人，因此會使人覺得，反正做好做壞都一樣。有個孩子與父親的關係搞得很壞，有次孩子終於說出了他心中的話，他說:「反正我爸爸一天到晚就是罵我，做不對挨罵，做對了是應該的，他就從來沒有讚美過我一句。」

這不也是我們機關或公司裡情況的寫照嗎？老闆只會一味的要求、指責。做錯了，做得不好，挨訓，甚至追究責任；做對了，做得好，那是員工應該的，甚至是老闆的英明。當然老闆們會說:「做得好，我們有獎金，升遷快。」獎金，升遷快當然重要，但是讚美有時可能更有效果。如果講得露骨一點，讚美的成本比發獎金低多了，讚美的籌碼也比升遷的籌碼多多了。

找出人的優點

一個人做事為人，一定是優劣互見，就算是再差勁的人，也會有令人欣賞的一面。找出那些令人欣賞的地方，給予適當的讚美，你會發現那些被讚美的人變了，真的變了，變好了。讚美這項價廉物美的武器，你是不是從來都沒有使用過呢？想起來會不會有點冤枉呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）