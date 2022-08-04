王建煊／王老先生講故事之115：飽漢不知餓漢饑

有天我休假在家，傍晚看到有巴士開到社區，很多人從上面下來。心想這些人這個時候到我們社區來幹甚麼？後來突然想起來，這天不是星期日，那是某機關下班員工的交通車。人常常不自覺地以自己的處境去設想別人，我休假在家，就自然認定別人也不必上班。

何不食肉糜？

因為常感覺車上的冷氣很冷，必須不時用手搓搓手臂取暖，到了下車時就想，外面天氣可能很涼，要不要帶件夾克？其實外面熱得很呢！

全國饑荒，大臣向皇帝報告，全國饑荒無飯可吃，無數百姓餓死，皇帝反問道，那為甚麼不吃肉呢？這就是有名的晉惠帝所說的:「何不食肉糜？」肉糜是和肉煮的稀飯，晉惠帝肚子餓的時候，可能就吃肉糜，因此直覺地想到「何不食肉糜？」

這種現象其實就是「飽漢不知餓漢饑」，因為吃飽了的人，不自覺地認為別人也是飽的。現在我們生活富裕，不但不怕吃不飽，有時還擔心吃得太脹傷及腸胃。這時我們哪裡會想到世界上每天有四萬人餓死呢？就在我們吃頓飯的時間，世界上就有好幾千人因饑餓而倒下了。

換位思考

議員質詢官員，常常咄咄逼人，有時甚至極盡羞辱官員之能事，媒體形容這樣的議員強悍，議員多沾沾自喜。後來議員選上縣市長，在議會裡被議員們批得狗血淋頭。這時他才突然易位思考，因為現在他也是餓漢，終於瞭解到饑餓的痛苦了。

飽漢不知餓漢饑是人性的弱點，我們凡事要換個立場，替別人想想，自己的想法及做法就會不一樣。自己若變得更仁慈，意見更能被別人接受，人際關係也改善了，因為你已經由「飽漢不知餓漢饑」的人，變成「飽漢亦知餓漢饑」的人了。

（本文與台灣醒報同步刊登）