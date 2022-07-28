王建煊／王老先生講故事之111：先樂後苦？

冬天吃麻辣火鍋很過癮，但過癮的是嘴巴，難過的是胃，更糟糕的是上大號的時候非常痛苦，如果引起了痔瘡發作，更是坐立難安。這是標準的前頭快樂，後頭受罪的例子。

有人喜歡說大話，面對電視鏡頭，一副天不怕地不怕的樣子，說了許多不該說的話。結果別人告他毀謗，他請教律師，律師說如果對方堅持告你，你一定會吃官司。最後只好擺酒謝罪，並登報道歉才了事，這也是前面快樂，後面受罪。

樂極生悲

有個人到國外情不自禁的跟朋友去嫖妓，非常興奮的玩了一晚，第二天還要再去。後來染上愛滋病，並且傳染給妻子，一切都完了 ! 心中是悔恨、是抱歉、是惶惶不可終日，前面快樂後頭受罪的教訓，莫此為甚。

現在金融發達，信用卡是個了不起的發明，買東西可以不要付錢，只要刷卡就好，太方便了。但是因為刷卡太方便，不經意之下就累積了高額的債務。信用卡貸款利息非常高，以高利貸形容亦不為過，最後為還債而累得滿頭大汗。前頭快樂後頭受罪，是使用信用卡的最明顯特徵。

自討苦吃

肥胖是百病之源，十大死亡原因有許多都與肥胖脫不了關係。很多人為了口腹之慾，大吃特吃，結果一輩子都比別人多揹二、三十公斤的肥肉過日子，致使心臟、血管及身體上的諸多器官不堪負荷，提早報廢。這是前頭快樂後頭受罪必須付出的代價。

前頭快樂後頭受罪的例子不勝枚舉，但是有人就是不能記取教訓，因而一犯再犯。衝動行事，管他的，吃了再說、做了再說的不負責任心態及僥倖心理，都是前頭快樂後頭受罪的潛在因素。這些劣根性不自我約束，人類將終日活在前頭快樂後頭受罪的日子裡。

（本文與台灣醒報同步刊登）