王建煊／王老先生講故事之110：一年只送兩份禮物

媽媽告訴孩子，每年只送他兩份禮物，一份是生日禮物，一份是聖誕禮物。孩子一直期待這兩天的到來，並且一再盤算，與媽媽商量，希望拿到甚麼樣的禮物。這種期待禮物的到來對孩子有諸多鼓勵作用。

當嚮往的東西減少時

相反地，很多父母，一天到晚為孩子買禮物，以致孩子對禮物已經沒有甚麼感覺了。孩子拿到禮物有時連一聲「謝謝」都懶得說，禮物也放在一邊不屑一顧。這樣送禮物還有意義嗎?

人變得富有後，嚮往的東西就減少，當嚮往的東西減少時，禮物就不能發生太大作用。所以富有的人家要靠送禮物來聯絡感情，或激勵孩子，常常作用不大。人對嚮往的東西愈來愈少時，生活的樂趣就會降低，甚至失去努力的目標。一年只送兩次禮物，對孩子不但有激勵作用，且會增加孩子許多的樂趣。

讓孩子為目標付出

有次到河濱公園參加伊甸基金會義賣活動。秋高氣爽，很多人在放風箏，興之所致，我也去跟一個年輕女孩買了個風箏來放。後來碰到一對夫婦，手裡拿了個好大的風箏，顯然是箇中高手，他們告訴我，賣風箏的女孩是他們的女兒。因女兒想去英國倫敦看姑姑，以賣風箏的方式籌措機票費用。

孩子因為有想去英國看姑姑的目標，她會努力達成，父母也可幫助孩子以正當的方法達成目標。在達成目標的過程中，孩子可以學到很多東西，並可增加許多樂趣，這比直接送孩子飛機票有意義多了。

送禮給需要的人

有的孩子如果收的禮物太多，那怎麼辦呢 ? 應該鼓勵孩子將禮物轉送給別人，包括同學、鄰居或送去孤兒院給窮苦無依的孩子。

這些窮苦的孩子，尤其是偏遠地區的窮苦孩子，一年也難得收到一份像樣的禮物，有禮物送給他們，他們會特別珍惜及感激。送禮的孩子也可嘗到付出愛心的甜蜜滋味。愛的教育就是從這些小事上開始的。

（本文與台灣醒報同步刊登）