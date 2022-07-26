王建煊／王老先生講故事之109：夢境不可靠
有位婦人結婚才三年，丈夫就因病逝世。早年婦女就業機會不多，改嫁又不為世俗所稱許。丈夫死後，日子是很難過的。還好這位寡婦有個兒子，雖然才兩歲，但婦人在兒子身上有許多夢想。她常夢想孩子將來讀書成材，可能會中狀元；她也夢想孩子將來可能會經商致富，教他們家成為地方上人人看得起的大戶人家。
人算不如天算
但是很不幸的是，有天鄰人急急忙忙的跑來告訴她，她兒子在河裡游泳時不幸淹死。這晴天霹靂的事情，教這位婦人失去活下去的力量。因為有兒子才有夢，兒子死了，她的夢也碎了。
有個女孩碰到一位英俊的男士，她自認已找到追尋已久的白馬王子，很快地她將身心全獻給了這位英俊的男士，不久後，她有了身孕。她夢想他倆很快就會結婚，他們的孩子也會很英俊，她將有個美的家，愈想愈是高興。但是，有一天她發現她的白馬王子竟是個有婦之夫，她的夢碎了。因為有他，她才有夢，他欺騙了她，夢也沒了。
夢醒時分
有個人從小在碾米行做學徒，三十多歲時，他存了一點錢，開了家米店，生意還不錯。他心想，若再熬個十年，他也可以開間碾米廠，這樣利潤會比單單賣米要來得豐厚些。
如果再熬個十年，他就會有好幾家連鎖店....
米店是他的夢，不幸的是，他遇到九二一大地震，米店震垮了，太太及大兒子也死了，他的夢徹底的碎了。
有位企業家生意做得相當不錯，並當選公會理事長，是下屆縣長的熱門人選。有次他接到一張訃聞，是他班上的一位同學走了。他心中充滿了疑惑，怎麼五十歲不到就去了呢？
當他去殯儀館鞠躬瞻仰遺容的時候，他忽然想到，有一天他也會躺在那裡，供人瞻仰。
當他想到現在他所擁有的一切，有一天亦不再屬於他時，才忽然驚覺自己究竟在幹甚麼？ 生命的意義是甚麼？在哪裡才能找到他的夢呢？
人常將世俗的東西當作自己的夢，有了這些，他才有作夢的能力。其實這些讓人作夢的東西，都是易碎的，本身是不可靠的。如果說有它們我才有夢，這是多麼危險的事呀！
（本文與台灣醒報同步刊登）
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