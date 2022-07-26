王建煊／王老先生講故事之108：改變不了，就努力接納

有位女士婚後，發現丈夫睡覺時鼾聲如雷，導致她經常失眠，痛苦不堪。但半年後的一天，先生出差提前返家，發現太太已入睡，但房間內有男人打鼾的聲音。

丈夫十分生氣，心想，難不成自己才出差兩、三天，太太就紅杏出牆了 ? 可是進入房間並未發現任何男人。

鼾聲可助眠

後來才知道，這位太太對先生的鼾聲，已經從最初的不能忍受，到慢慢適應，最後變成如果沒有鼾聲反而睡不著。因此乘先生打鼾時，將鼾聲錄下來。當先生出差不在家時，就放出來聽，幫助自己入睡。

有位朋友睡覺時喜歡聽收音機，並固定聽某個節目，太太反對無效，只好默默忍受，但久之也習慣了。當先生不在家時，她也主動的收聽該節目，否則便不能入睡。人生有很多事情，當我們無法改變時，不妨試著接納它，若是一昧的要改變對方，有時非但無效反而會引起諸多痛苦。說得更無奈一點，有時不接受也沒辦法。

智障兒的母親

有位太太生了個智障兒，她非常難過，但是沒有辦法，只有接受，久之，她成為一位很有耐心的好媽媽，照顧智障兒照顧得非常入微，成為專家。她說:「在陪伴智障兒的日子裡，雖有許多心酸，但也有不少樂趣。」

我們常說英雄最怕病來磨，其實何止英雄，哪個人不怕病來磨？在病痛的過程中，許多時候我們都必須試著去接納它，接納的愈徹底，生理及精神上的痛苦就愈降，這就是大家常說的「與病痛為友」。

受苦的博士

有位朋友很年輕時脊椎骨的關節鈣化，以致身體不能彎曲，脖子也不能轉，疼痛異常，必須每天吃止痛藥。他就這樣過了一輩子，不但唸到博士，而且還能自己開車、做家事，在公司裡的表現也一級棒。

一般人會認為他的病痛與不便，應該會導致日子過得很痛苦，但他卻十分愉快。他說剛開始他痛苦、憤怒萬分，憤怒為甚麼這種事會發生在他身上，而且終身無法治癒。久之，他瞭解到他必須接納它，把它當作是自己的終身朋友，一切就會豁然開朗了。

（本文與台灣醒報同步刊登）