王建煊／王老先生講故事之107：慾望黑洞，深、深、深

一隻大型鳥誤將蛋下在一種小型鳥的鳥巢裡，小鳥孵出來後，隻隻身材壯碩，胃口極大。小型母鳥以為這些都是她的小鳥，拚命捕食來餵小鳥，但怎樣餵也餵不飽小鳥的大嘴，終至母鳥累死。母鳥死後，幼鳥因不再有人餵食，不出幾天也都死了。

孩子難伺候

現在父母亦多如此，尤其做母親的更是如此。因為孩子要求太多，衣服球鞋都要名牌，否則面子掛不住；雖然沒有需要，卻也要跟得上流行，買隻夠體面的大哥大，因為別人都有，如果他沒有，面子又是掛不住。每個月零用金當然要夠花，而且多多益善；媽媽要負責。洗衣燒飯，還要陪孩子唸書，替孩子整理房間；便當不能天天放雞腿，要有變化；衣服洗乾淨還要燙平，否則不好看。

不能隨便罵孩子，否則孩子一不高興就離家出走；更不能打孩子，否則他會告你虐待；父母在家裡有時連傭人都不如。

職業婦女是一根蠟燭兩頭燒，加速折舊；如果不外出工作，單靠一分薪水過日子更是辛苦。父母除了供養孩子這一切外，還要隨時擔心孩子的功課、交友、安全、婚姻，年老後還得為孫子忙得團團轉。母鳥的小嘴永遠餵不飽大嘴的小鳥。最後母鳥鞠躬盡瘁的死了，小鳥也就跟著完蛋了。

慎防物慾無窮

現在的孩子受世俗環境影響很大，他們的慾望似乎永遠填不滿，這時做父母的要有原則，不能毫無限制的滿足孩子的需求。有些父母因為整天忙碌，與孩子離多聚少，為彌補心中的虧欠，總想在物質上對孩子有些補償。因此只要孩子提出來，沒有不設法滿足的。

但要知孩子的慾望會愈來愈大，父母的能力卻有限，總有一天，父母也會死。有的父母可能很有錢所以並不在乎，但是慾望是個無底洞，當孩子的慾望如雪球般愈滾愈大時，將來自立後，連自己也滿足不了自己的慾望，那時是要去偷還是去搶，或是要靠父母養他一輩子呢？這些都是父母要深思熟慮的。

（本文與台灣醒報同步刊登）