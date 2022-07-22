王建煊／王老先生講故事之106：從前的我跟你一樣

老闆巡視，對一員工拍拍肩膀說:「好好幹，我從前和你一樣。」員工抬起頭來,對老闆笑了一笑,說 :「你也要好好幹，因為我從前也跟你一樣。」

做人應穩扎穩打

好好幹，小職員可以變大老闆；不好好幹，大老闆可能變為小職員。甚麼叫做好好幹 ? 好好幹就是做人做事，穩扎穩打，盡心盡力的意思。

有次我坐計程車，與司機聊天，見他談吐不俗。我問他從前是做甚麼的?他感慨萬分的說，一言難盡。他說他父親死的時候，留了一個小成衣廠給他，主要是做成衣代工，也承製過名牌服裝，賺了些錢。股票熱的那幾年，他開始玩股票，並拿公司的錢去炒股票，最好的時候賺了將近億元。但是當後來股市由一萬二千多點，跌到三千多點時，他被套牢了，不僅將整個工廠都賠掉了，還欠下許多債務。

後悔莫及

他說，最糟糕的是他對不起他那讀服裝設計的老婆，曾經設計過不少服裝，銷路還不錯。但是他在做股票賺了錢的時候，他跟工廠裡的一個女職員發生了關係。無論太太怎麼勸、怎麼都喚不醒他，最後以離婚收場。

我問他:「你現在跟誰在一起呢?」他說:「一個人，孩子跟老婆住。」我問:「那個女職員呢?」他說:「早跑了。」

他感慨萬千的說:「我是大家的借鏡，不好好幹就像我一樣毀了一切。」他說他無怨無恨，畢竟自己錯了自己承擔，命該如此。

悔悟方可再出發

我說:「你的命不該如此，因為命運掌握在自己手裡。你還未到七老八十走不動的地步，仍然有東山再起的機會。人生總有大起大落的時候，大起時不驕傲，大落時也不要灰心喪志，只要活著就有希望。」

我默默的祝福這位計程車司機，希望能再次站起來，因為他已有一顆悔悟的心，悔悟的心是再出發的良藥。

（本文與台灣醒報同步刊登）