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王建煊／王老先生講故事之105：地心引力早就在那裡！
有個孩子問他爸爸:「牛頓發明地心引力之前，人是不是都在空中飄來飄去?」
發明與發現不同
父親說:「牛頓不是發明地心引力，他只是發現地心引力。造物主創造宇宙的時候，就已經設定了地心引力，使人得以舒適的生活。這就像哥倫布發現新大陸前，新大陸老早就在那裡了，所以哥倫布是發現新大陸，不是發明新大陸。」
愛迪生是個大發明家，獲專利權的發明超過一千三百多種。別人問他這輩子究竟發明了多少東西,，愛迪生說一件都沒有，他說他只是發現了一些造物主的道理而已。例如:電燈是愛迪生的發明，因為在此之前世上並無電燈。但是愛迪生說:「造物主老早就將電燈會亮的道理放在那裡，這些道理是造物主的，不是我發明的。」
領略造物之妙
從人的觀點來看，有發明與發現之分，從造物主的觀點來看，一切都是祂創造的，人不過是其創造物的發現者而已。所以當科技愈發達時，人就愈發現造物主的偉大。
現代科技的進步，已經到了可以複製動物的階段，這是彰顯人的偉大呢 ? 還是造物主的偉大呢 ? 複製動物的道理，造物主老早就擺在那裡，人太笨，一直未能發現這項複製道理。現在人變得聰明一點，但與造物主比，我們只有更欽佩造物主的奧妙無窮，亦突顯了人類的渺小。
禱告風調雨順
我們常說人定勝天，這只是在鼓勵人們要努力克服困難。人怎麼能勝過天呢 ? 夏天台灣常因缺水，使得稻田龜裂，發生旱災；但颱風一到，挾帶著大量雨水，就一雨成災。旱災未完，水災又來。大家只好求「風調雨順，國泰民安」。科技即使再進步也無法讓我們國泰民安，這是很顯然的事。
所以人在造物主的面前，一定要謙卑，運用造物主給我們的智慧，去發現造物主已經設下的道理，來造福人群。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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