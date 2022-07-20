王建煊／王老先生講故事之104：人人都是大慈善家

耶穌有次站在聖殿中的奉獻箱前，看眾人怎麼奉獻。有個窮寡婦往箱裡投了兩枚硬幣，這兩枚硬幣是當時銅幣中面額最小的。

耶穌叫了門徒來，說：「我實在告訴你們，這窮寡婦投入箱裡的，比眾人投的更多。因為他們都是自己有餘，拿出來投在裡頭，但這寡婦是自己不足，把她一切養生的都投上了。」

孩子捐出撲滿

九二一大地震時，有個幼稚園的孩子，將半年來撲滿裡儲存的兩百多元全捐了出去。有位從未出過國的女士，將女兒給她出國觀光的六萬元全部捐出。這些捐款雖然比不上有錢人捐的幾百萬元，但他們的愛心卻不比別人小，他們都是大慈善家。

是不是慈善家，主要不在捐款數字的大小，而是看你出了多少力。耶穌看重的不是窮寡婦的兩枚硬幣，因那並不能起多大的作用，耶穌看重的是窮寡婦已經盡其所能的心。

盡己所能

盡其所能的不是數字而是比例，有錢人拿出所餘，跟婦人傾其所有，即使數字有別，上帝卻看中她的心志。其實，一個人並不一定捐獻財務，只要工作時把份內的事情做好，使他人蒙福，他就是了不起的慈善家。

政治人物領導國家，如果能讓經濟快速發展，經濟成長率能因他正確的政策而上升兩個百分點，讓每年每人口袋增加兩百美元，有哪個慈善家有此能耐呢 ? 這樣的政治人物不就是最偉大的慈善家嗎 ?

人人心存慈善

消防隊員每次及時趕到，奮不顧身的滅火救人；警察迅速破案，減少刑案的發生；醫生耐心的醫治病人；護士細心的照顧病患；企業生產價廉物美的貨品供應消費者；餐廳老闆注意食品衛生；老師熱心教學；火車管理員盡忠責守地看管平交道。這些都是大慈善家的作為，人們因為他們的忠心而受益或免於災難，所以他們都是慈善家。

成為慈善家，人人都可為，人人都當為，問題是你有沒有這顆心。

（本文與台灣醒報同步刊登）