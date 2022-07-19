王建煊／王老先生講故事之103：「告別了！」

一位國小一年級的學生，不曉得從哪學來一句文謅謅的話 : 「告別了」，就在母親面前現寶，想要幽默一下。早晨上學時，他對母親揮揮手說:「告別了!」

聽者有意

母親聽了以後十分彆扭，心想這會不會是不祥的兆頭，不然孩子為甚麼說「告別了」呢 ? 愈想心裡愈發麻，一些壞事都在腦子裡浮現，一直到孩子放學平安歸來，媽媽撲通撲通跳的心才定下來。

人類的語言真是奇妙，一句話，講者無心，聽者有意，就會有很大的差别。說者、聽者文化背景不同，也會有很大的差異。

鄉音惹誤會

有次我去菲律賓訪問，在一項歡迎晚會上，菲國主持人介紹說 : 我們菲律賓人大部分是雜種，是西班牙人與土著混血的。」在中國，「雜種」是罵人的話，但菲律賓人卻無所謂。

中國的方言很多，據說有好幾千種，同種方言，腔調也會不同。有次一位上海客搭計程車去「華視」，因為鄉音太重，司機聽成「瓦斯」，將車開到大台北瓦斯公司，才發現彼此溝通有誤。

一位醫生用聽筒為病人檢查，他叫病人「吸氣」，但是鄉音太重，病者聽為「死去」。病人聽到後，生氣的問醫生:「為甚麼一直詛咒我死去呢?」

一聲早安大不同

主任早上八點五十分進辦公室對同仁說:「早。」同仁很高興，因為他比主任還早上班，主任知道他是勤奮的好員工，會留下好印象。過了一會兒，九點二十分有同仁進來，主任也對他們說:「早。」這些遲到的員工，知道自己遲到的事，會在主任心中留下不良形象。

主任的一聲「早」，讓他難過一個上午。同樣是一個「早」字，聽者心情皆不同，感受也大不相同。

語言是上帝造物的奇蹟，大家要善用這項奇蹟，便能發揮良好的溝通，享有良好的人際關係。

（本文與台灣醒報同步刊登）