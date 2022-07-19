王建煊／王老先生講故事之102：最後伸出的筷子

老師要小學生寫作文，題目是「我的母親」。學生對母親的描寫各有不同，多數說母親是生我養我的人，有的說，母親是做便當的人，或是洗衣服的人，這些都對，因為每個人觀察母親的角度不同。

有次在一個追思禮拜上，兒子致詞時流淚面的說:「我的母親是個一輩子吃冷菜剩飯的人。因為家窮孩子又多，吃飯時母親總是忙這忙那，筷子總是最後才伸出來，好莱留給孩子吃，剩下的湯湯水水才自已下肚。」

一根蠟燭兩頭燒

傳統的母親要有內在美，她必須是賢妻良母；她也必須注意打扮，以免先生發生外遇還有藉口。職業婦女家務一肩挑，在辦公室忙得一分一秒不得休息，典型的一根蠟燭兩頭燒。母親的負擔太沉重了。

有位母親為孩子算命，算命先生說:「孩子命薄，活不到二十歲，除非在此之前，家裡有親人先過世，則孩子可活過二十歲。」這原本是句閒話，大可不必當真。但是母親卻一直放在心裡。及至孩子快要滿二十歲時，家裡尚無人逝世，這位母親乃自殺以保全孩子。

有母愛，少孝子

雖然算命先生一言之失，誤了這位母親的生命，但母親疼愛孩子之心仍舊令人動容。聖經上說:「為人捨命，愛沒有比這個更大的了。」世界上能為愛而捨命的，算來算去恐怕也只有做母親的才辦得到。

母親的偉大，非但難以形容，而且數也數不完。做子女的實在應該懂得回報，可是現在孝順的孩子哪裡找呢 ? 真是鳳毛麟角，也要成為稀有動物了。

當我去慰問可憐的獨居老人時，有些獨居老人不但有兒有女，而且兒女還是大學畢業的，但任由父母在違章建築裡獨居，不聞不問。做子女的不是太過分了嗎？

孝順應及時

回報父母最起碼的標準是讓父母的基本生活不虞匱乏，總不能讓父母睡在狗窩裡餓死吧 ! 再者，孝順父母是要替父母完成他想要完成的心願，例如 : 出國觀光；回老家看一看；出版一本書；買間小屋子等。

老人家的日子愈來愈少，孝順父母應及時，不要有「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」的遺憾才好。

（本文與台灣醒報同步刊登）