王建煊／王老先生講故事之101：疼惜受傷的心

有一年，幾個教會團體曾在台北新公園舉辦「擁抱傷心—疼惜之夜」晚會，目的在安慰社會上犯罪案件的受害人及其家屬。

任何社會都會有許多犯罪事件，受害人及其家屬何其多，要怎麼樣才能使他們得到安慰呢 ? 要怎麼樣才能使他們有被疼惜的感覺呢 ? 坦白說，這是不容易的。

無妄之災

孩子剛大學畢業考上律師，與未婚妻在西餐廳談婚禮進行的細節，有人挾怨到西餐廳縱火，大家逃走不及，死了六十餘人，當然也包括這對擁有美麗前程的年輕人在內。

如果你是他們的家屬，你會平靜嗎 ? 燒死的人當中也包括別人的父親，剩下的寡婦孤兒要怎麼生活下去呢 ? 有甚麼方法能真正使他們得到安慰呢 ? 不容易！

如果有，恐怕也只是一些讓他們減低傷痛的方法而已。受害人及其家屬最在意的是，兇手是否能抓到並繩之以法，所以政府應趕快緝凶，提高破案率的政府是人民所喜悦的。

照顧受害者家屬

其次是政府如果能因為諸多刑事案件的發生，而注意治安的改善，受害人及其家屬會感受到因他們的受害，使社會大眾受益，心情會好過一點。

對於受害人及其家屬應有適當照顧，例如 : 有人因受傷害而全身癱瘓或成為植物人，誰來照顧他們及他們的家屬?這些負擔是沉重的，日子是難過的。加害人即使判了，我們必須來照顧這些人，照顧的方法有很多，可以要求加害人賠償，亦可立法由政府給予救助。

最後就是加害人要有悔悟的心，許多受害人及家屬，對於沒有悔悟之心的加害人都非常氣憤。

擁抱傷心—疼惜之夜。說來容易，要產生效果就不容易了。但總是要盡人事，來安慰疼惜那些受傷的心。

（本文與台灣醒報同步刊登）