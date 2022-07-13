王建煊／王老先生講故事之100：從拿下面具的那刻起

1986年夏天，考古學家在四川三星堆上發現遠古時代古物九百多件，並運來部分在故宮博物院展覽。展出中，最引人注目的是一件古面具，高65公分，寬138公分，重達150公斤。

人人戴面具

遠古時代的人相信戴上面具，能使人與超自然的神力溝通。現代人除了化妝舞會戴面具湊熱鬧外，平常很少戴面具。但這是指有形面具，如以無形面具為標準，人們幾乎是天天都戴著面具，有時一天還會換好幾副面具。

最厲害的是，我們常說的「假冒偽善，笑裡藏刀」。這種人經常帶著敦厚有愛心的面具，面帶笑容，使人疏防，暗裡則揮動刀子，只為達到另外的目的。這些都是帶了惡毒面具過日子的人。

將軍身著漂亮的軍服，星光閃閃，威風凜凜；艷麗的王后穿著華麗的長衫，侍女簇擁，有如仙女下凡。但這些都是戴了面具的人。把這些面具拿掉後，他們只不過是個男人及女人罷了。

回歸孩子樣式

有部電影叫「埃及艷后」，由名影星伊麗莎白泰勒主演。戲中有段對話，凱撒說:「脫光了衣服，女人都一樣，無所謂艷不艷后。」艷后也諷刺的說:「將軍脫了衣服還不都一樣。」的確如此，因為將軍及艷后都是靠面具在支撐的，面具拿掉後，所剩就無幾了。

聖經裡有個故事說 : 有人帶小孩子來見耶穌，希望耶穌摸一下孩子。旁邊的門徒怕引起騷動，不准孩子接近耶穌。耶穌看到了就對門徒說，「讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們，因為在神國的正是這樣的人。我實在告訴你們，凡要承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去。」

耶穌為甚麼說，進天國必須要像小孩子呢 ? 因為孩子純真，心裡想甚麼，嘴裡就說甚麼，臉上就表現甚麼；簡單說，孩子們甚少戴面具，所以戴面具的人是進不了天國的。

（本文與台灣醒報同步刊登）