王建煊／王老先生講故事之99：感謝盾牌何其多！

在中學唸書時，看到學校頒發優勝錦旗或銀盾，十分羨慕。想到若我也能得到一面錦旗掛掛，或抱個銀盾回家該有多好。

後來由於各處演講或參加的慶典多了，經常收到銀盾或紀念牌。因為太多了，常無處可放，但又不能隨便丟掉，因為上面都刻有名字，反而十分困擾。

感謝銀盾無處放

但是因為實在太多了，總得加以處理。所以我先把銀盾外的玻璃罩除下，放到垃圾箱裡；但又怕玻璃會傷到收垃圾的人，因此玻璃也要裝箱包好，以免散落。然後將銀盾上刻了名字的那塊牌子取下來，疊在一起放在儲藏室。紀念牌則用螺絲起子，慢慢將黏在木牌上刻了名字的金屬片，取下來疊在一起，放到儲藏室裡，木板則丟進垃圾箱。

即使如此，放在儲藏室的金屬片仍然越疊越高，佔去許多空間，而且容易刮傷手，不得已只好把它們拿出去埋在地下，後來又覺得不妥，便將包起來丟進垃圾箱，但心中仍然害怕會被人家撿去，讓致贈的單位尷尬。總之，擁有盾牌已不再是小時候嚮往的事，反而變成一種負擔。

送卡片或捐款更實惠

這些盾牌的製作費用都不低，送的人除了花錢外，還要花人力向店家訂做。我們接受的人，要搬回來，還要花這麼多心思來善後，回想起這整件事，實在既浪費又滑稽。但是大家都這麼做，又能怎麼辦呢？

其實大家可不可以移風易俗一下呢 ? 以後不要再送銀盾或紀念牌。有的地方我只是去致詞幾十分鐘，他們也致贈一個紀念牌給我，放在家裡久了，根本不記得那是在甚麼場合、甚麼人送的了，毫無紀念價值。

如果一定要送，乾脆折合現金作為捐款，反而實惠的多。否則改成小卡片，或用印刷精美有護貝的感謝卡，贈者及受者都很方便。總之，不希望再有盾牌之苦了。