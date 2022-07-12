王建煊／王老先生講故事之98：整人的餐敘

有位朋友出國多年，回國時大家爭相請他吃飯，從早餐到宵夜，一餐都不放過。後來這位朋友跟請客的人說:「我已經拉肚子了。」請客的人說:「沒關係，你只要來就好，坐著不吃也不要緊。」一端出來的菜，仍是拼盤及前菜四道，外加主菜十二道，最後是甜點和水果。意思是說你吃不吃沒關係，我夠意思，為你擺下了大餐。

賓主盡「哀」?

中國人好客、好面子，造成諸多不便及浪費，有時更是「賓主盡衰」。有次一對近七十歲的美國老教授夫婦來台灣，在台校友會席開五桌，找來各路校友，齊聚圓山飯店。晚上八點多時，教授夫婦一下機便從機場直奔飯店與大家見面。

大家盡情地與老教授寒喧，自我介紹。但是教授夫婦年事已高，加上長途旅行又有時差，體力已不勝負荷，眼睛一直打轉，一臉疲備。終於有人發現了，建議教授夫婦先回旅館休息。兩位老人家才如釋重負，用了兩道菜後就先走了。

這真是整人的餐宴，主人籌劃得半死，花錢又花時間，客人則痛苦不堪。類似餐敘如果多搞幾次，難保不會發生客人體力不支昏倒在餐桌上的事情。唉 ! 這叫甚麼餐敘？

應酬令人厭煩

有次在台北開一項國際會議，地主國為了善盡地主之誼，特地找 了工商界及有關機關分別作東宴客。以致客人在台的每天中午及晚上都安排了正式餐宴。中午吃完大餐下午接著開會，十分累人，晚上又吃，最後弄到外國客人當眾發脾氣說:「天天忙著吃飯，台北長甚麼樣子都不曾看見。」

客人發脾氣了，主人趕忙取消了一、二場晚宴，客人這才有機會去逛逛台北夜市，順便為家人帶點小禮物回去。

這真是好玩的事，主人費盡心力請客，又花了大筆銀子，客人非但不感謝，反而發脾氣，世界上有這種事嗎 ? 有，我就親眼看過好多件。

這告訴我們甚麼 ? 告訴我們請客吃飯，要以客人是否受用為第一原則，客人吃得舒服愉快，才能達到請客的目的，這才是真正盡了地主之誼。

（本文與台灣醒報同步刊登）