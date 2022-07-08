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王建煊／王老先生講故事之97：用真誠的愛化解懷疑
後母在家中的地位是十分尷尬的，尤其在自己又有了孩子的時候。管教前妻的孩子輕也不行，重也不行。輕了，丈夫說妳不負責任，因為那不是妳親生的孩子；重了，孩子又說因為妳不是他們的生母，所以她怎麼做都難討歡心。
後母難為
後母如果在丈夫面數落孩子的不是，又會被指責挑撥他們父子或父女的感情。
後母怎麼做似乎都不行，為甚麼會這樣 ? 因為孩子懷疑妳對他們的愛，當心中這種懷疑愈強烈時，後母就愈難為。生母就很少有這方面的困擾，因為孩子不會懷疑母親對他們的愛。生母即使打他們，他們會認為這是管教，是在為他們好，很少會記恨的。
因此，後母如果想要改變這種僵局，最重要的就是盡一切努力，降低孩子對於妳愛的懷疑程度，當他們理解你真誠的愛以後，你就成功了。很多後母與子女相處極為融洽的例子，表面上看來原因或許都不同，但再仔細探究，會發現「真誠的愛」是最主要的原因。
用真誠換得接納
後母有時也會懷疑孩子對她的愛是否真誠，但對自己親生孩子的愛，就很少懷疑，也許這就是血濃於水的緣故吧！
所以孩子們如果希望被後母接納，與後母相處能更加親密，第一步也是要降低後母對你們愛的懷疑，這點做到了，後母才會真正接納你們。
中國人婆媳之間的問題比較多，原因固然多，但主要是彼此之間就是隔了那麼一層膜，因為我們是婆媳，不是母女。婆媳與母女的差異在哪裡呢 ? 血濃於水。其實血濃於水仍然是表象，真正原因還是彼此是否懷疑對方的付出及關愛，彼此是否坦然接納對方了。失去了真誠的愛，即便是親生母女，亦如同路人。由此可見，不受懷疑的愛是多麼的重要了。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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