王建煊／王老先生講故事之96：職場有愛 大家開心

憲法規定監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉、糾正及對中央、地方公務人員及司法院、考試院人員，有違法或失職行為時，均可行使相關的監察權。

所以監察院全體員工如能認真行使監察權，可使公務人員違法或失職行為降至最低，政府行政效率一定會大大提高，最後造福全體百姓。造福百姓就是對人民的一種愛，這種愛是透過認真行使監察權所表現出來的。所以每位有愛心的公務員都可以透過其機關的職能，將愛展現在人民身上。

監察院應大公無私

至於行使的方法，則必須公正嚴明且有愛心，以監察院為例，行使監察權時，所標榜的大原則是「大公無私、六親不認、不傷無辜」，監察權的行使有準司法性，如果不能大公無私到六親不認的地步，就容易發生「有關係就沒關係，沒關係就有關係」的情形，如果這樣，要監察院何益？

所謂六親不認，包括輿論壓力在內，如果輿論一面倒要辦某案，監察院就跟著輿論走，那麼也是災難。案子辦不辦，結果如何定，一概以證據為準，不能隨輿論起舞。監察權的行使還要做到「不傷無辜」，沒事要還人清白甚至給予表揚。如果沒問題，也要雞蛋裡挑骨頭，做事後諸葛，治人之罪，公務員將不敢或不願勇於任事，這不是國家人民之福，這是沒有愛心的。

慶生會招待母親

公務機關多數辦有慶生會，壽星一起唱生日歌、切蛋糕、主管致賀詞，這些一成不變的戲碼，久之，變成枯燥乏味的例行公事，很多壽星及同事根本不參加。慶生會乃由一個月一次改為兩個月一次，或半年一次，監察院就是半年舉辦一次慶生會。每次慶生會，來參加的人寥寥無幾。

我來監察院後，將傳統的慶生會改為推動「母親才是生日的主角」活動。慶生會邀請部分壽星的母親來參加，奉為上賓，除有切蛋糕及唱生日快樂歌外，另由壽星為母親洗腳，表示對母親的感恩。很多母子或母女相擁而泣，有的壽星說，長這麼大，只有母親替他洗腳，他從來沒有替母親洗過腳。

離開時，院方備有禮物，不是給壽星，而是送給壽星的母親，因為母親才是生日的主角。孝順母親是人類最起碼，也是最重要的愛。由這個最基本的愛開始，人們開始孝順父親、爺爺、奶奶 ; 友愛兄弟姊妹、鄰居、同事，進而擴大至所有的人。

尾牙改請弱勢客人

很多公私機構，每年春節前都有辦尾牙的習慣，大家聚在一起吃喝一頓。早年窮困時，有頓豐盛的聚餐，倒有打打牙祭、補補營養的意味，但現在大家早已不在乎這種享受了。因此，除非尾牙有豐盛的摸彩，幾乎提不起員工的興趣，但大家還是行禮如儀一番。監察院將年終尾牙由宴請員工，改為宴請孤兒院等弱勢團體的小朋友、學生、老人。

我們派車接送，向他們介紹監察院，由各參加團體表演自己拿手的節目，每位受邀者並獲贈一份三百元左右的小禮物。小朋友開心的不得了，因為在歲末年終，有人沒忘記他們，向 他們獻上了溫暖的愛，當然我們自己也很開心，因為我們知道自己做了一件對的事。

愛心監察院

監察院同仁成立了「愛心社」，自願捐款，定期拜訪弱勢團體，跟這些弱勢團體的朋友一起同樂，遇有行動不便的，就唱歌給他們聽或陪他們聊天，當然也會獻上一份小禮物。幫助弱勢的人隨時獻上愛心，讓大家在愛中共享喜樂。

監察院要從各方面著手，成為一個「愛心院」。我想，如果全國各公私立機關團體，都能將他們的工作場合變成愛心之所在，該有多好！

（本文與台灣醒報同步刊登）