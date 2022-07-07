王建煊／王老先生講故事之95：常替別人著想

從前我的辦公室好幾位同仁，但只訂了一份《聯合晚報》，晚報來了，大家總是先拿給我看，每次我都是很快的掃描一遍，就送出去給其他同仁看。如果有事來不及看，就將晚報拿出去讓同仁們先看，因為晚報來了，大家都想知道有什麼重要的消息，趕快給別人看，不也是一種愛嗎？這種小小的愛心算不了什麼，但做多了就成為大愛。更重要的是，一個人如果能在小事上常常替別人想，久之，就有可能行出令人刮目相看的大愛。

配合院長的時間

我常常接到演講的邀約，邀請單位禮貌上都請我們決定時間，我有時會隨口告訴祕書:「星期三下午吧」。結果當天下午邀請單位已有安排別的會議或活動了，但是為了配合院長時間，常需要費事的去重新調整他們的行程，累得滿頭大汗。

其實除了星期三，我還有其他幾個時間，也是有空的，但是院長訂了時間，別人怎麼好意思要院長改呢？

有次我去某個地方演講，發現他們為了配合我訂的時間，大費周章的調整別的節目，我覺得很難過，其實那個時間只是我隨口讓秘書訂的，並非不能變動。所以後來我學到了，答應邀約時，時間由對方訂，請他們提出兩、三個時間，並按優先次序排，我們盡量配合對方最適當的時間來安排演講日程。

這樣，前面那些會帶給邀請單位諸多不便的事，幾乎就不再發生了。這只是小事一樁，但多替別人想，感覺就不同了。

便民措施出於愛心

台灣健保實在是我們人民的一大福祉，走到世界各地，就算富裕進步如美國者，也很嚮往我們的健保。健保雖然也有諸多問題，但也是天天在改進的。例如慢性病患，醫生一次開三個月的藥，但要分三次拿，每次只能領一個月的藥，到第二個月時，又要再跑醫院，很不便。新的規定是第二、三次的藥，可在住家附近一般藥房領取，十分方便。健保局這項便民措施，嘉惠許多慢性病人。

在台北地區的人，很多人身上都有「悠遊卡」，悠遊卡英文名字叫easy card，確實很方便，像停車場等許多場合，亮一下悠遊卡，諸事搞定，大家稱便。訂出這個便民措施的人，是有愛心的人。因為有愛心的人，會常常替別人想。政府裡有愛心的公務員愈多，不合理的規定就愈少。

雙贏互利

1989年提出軟實力觀念的美國哈佛大學教授約瑟夫·奈伊，2010年12月8日在總統府月會以「國家未來的實力」演講時，提到大陸人民幣升值問題，他說人民幣升值，大陸沿海省分出口會受到影響，大陸有所顧忌。但人民幣升值可以紓解美國國內的政治壓力，要怎麼做才能雙贏呢？這要有智慧。

人民幣升值的事，大陸與美國各有其不同的需要與壓力，究竟怎麼辦？這其實是一種無形的談判。有談判經驗的人都知道，談判成功的祕訣是「給與拿」(give and take)，你想拿到某些東西，一定也要給別人一些東西，雙方都覺得雖有失，亦有得，雙方都可以自認是赢家。尤其是國際性談判，讓雙方代表都有面子，回國時都能向人民交待，否則就會帶來喪權辱國之類的批評。

這種「給與拿」的談判原則，其實就是要替別人想。人世間許多問題的發生，都是因為沒有替別人想。如果大家都能處處替別人想，人與人之間哪會發生那麼多問題呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）